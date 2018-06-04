馬英九：六四不平反 統一不能談

（中央社記者謝佳珍台北4日電）前總統馬英九今天表示，「六四不平反，統一不能談」，面對歷史，就事論事；面對家屬，將心比心，才能真正拉近兩岸人民的心理距離，也才能讓中共成為世人眼中真正的大國。



今天是六四事件29週年，馬英九上午在臉書發文表示，29年來，他一直關心「六四」的平反，不只因為受難者與家屬的錐心泣血，也因為「六四」對兩岸關係影響至深。



他說，60、70年前，台灣也曾經歷過「二二八事件」與「白色恐怖時期」。去年中共舉行第19次全國代表大會時，習近平先生曾說，對台政策要「尊重台灣現有的社會制度與台灣人民的生活方式」。過去30年來，台灣政府一直致力處理「二二八事件」與「白色恐怖時期」的賠償及平反，這就是台灣現有的社會制度，以及台灣人民的生活方式。



馬英九指出，29年過去了，等不到平反含冤而終的家屬，越來越多；還活著的人，也都白髮蒼蒼，他們的心是多麼痛。即使中共國力日強、人民日富，但在「六四」未獲平反前，世人提到中共，仍會想到29年前那個血腥鎮壓的夜晚。



他說，「二二八事件」、「白色恐怖時期」和「六四」一樣，都造成無辜受難者。台灣政府30年前就開始面對歷史、承擔責任，至今仍在致力尋求家屬及其後人的原諒。台灣能，為何中共不能？



馬英九表示，他在台北市長任內就曾說過，「六四不平反，統一不能談」。現在，他的態度還是一樣。「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛。」唯有如此，才能真正拉近兩岸人民的心理距離，也才能讓中共成為世人眼中真正的大國。（編輯：李淑華）1070604