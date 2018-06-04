肯定家扶典範 副總統：持續強化社會安全網

（中央社記者葉素萍台北4日電）副總統陳建仁今天接見家扶基金會扶幼主委代表，期盼借重家扶基金會在兒少服務與保護工作的經驗與專長，持續強化台灣的社會安全網，共同為維護兒童及少年的福祉而努力。



陳副總統今天在總統府接見財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會全國扶幼主委研討暨聯誼活動與會代表。



陳副總統致詞時首先感謝家扶基金會長期致力於幫助國內外弱勢兒童、家庭及社區脫離貧窮，成立67年來已幫助超過20萬名國內兒童成長自立，以及超過6萬名國外兒童改善生活，致力於把愛散播出去，讓世界更加美好。



陳副總統說，他曾到過蒙古3次，每次都在那裏看到家扶基金會的努力，家扶是台灣的驕傲，讓全世界看到台灣人充滿愛心，以及願意幫助別人的慈悲、善良，「家扶是我們的典範、榮耀」。



副總統認為，兒童及少年的成長需要政府與民間團體共同建構一張綿密的安全防護網，讓他們可以面對各種問題的挑戰。



他說，總統蔡英文上任後，就把強化社會安全網當作最重要的政見之一，希望透過檢討既有機制、串連公私部門的力量、擴大服務對象，從治安、教育、就業、心理健康、社會服務等各個面向強化社會安全網，讓台灣未來的世代，可以生活在一個安全、充滿愛而沒有暴力威脅的環境。



陳副總統說，除了中央及地方政府要努力外，民間團體也展現出無限活力，台灣非政府組織（NGO）、非營利組織（NPO）團體力量是東亞的典範，國際NGO中心點都希望設在台灣，表示台灣的軟實力讓全世界看得見。（編輯：張良知）1070604