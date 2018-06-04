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呂秀蓮說相見不如不見 民進黨：持續溝通

發稿時間：2018/06/04 15:03

最新更新：2018/06/04 15:03

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（中央社記者葉素萍台北4日電）兼任民進黨主席的總統蔡英文希望親自拜會並慰留前副總統呂秀蓮，但呂秀蓮今天接受媒體專訪時回應「相見不如不見」；民進黨說，「我們會持續與呂副總統辦公室保持溝通」。

民進黨立委姚文智5月30日獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

對於蔡總統希望親自拜會並慰留，呂秀蓮今天接受聯合報專訪時透露，從她回國前接到總統府電話，到昨天為止，共有4次來電，表達蔡總統希望見面，「但我用6個字回答：相見不如不見！」

民進黨發言人蔡適應則說「我們會持續與呂副總統辦公室保持溝通」。

另外，今天是六四事件29週年，呂秀蓮昨夜發文指出，29年前，有一群充滿理想與熱情的大學生，在北京天安門廣場前用實際行動，追求民主與自由。學生與年輕朋友的一切努力，卻在中共以「反革命動亂」的定性下，在6月4日這一天以坦克與機槍鎮壓廣場上的人群告終。

呂秀蓮說，雖然民主女神像被推倒，學生被無情屠殺，但世人永遠記得中國那個充滿希望的八十年代，記得天安門廣場上的每張年輕臉龐，記得用身體阻擋坦克的身影，更記得中共是怎樣的一個政權。（編輯：蘇志宗）1070604

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