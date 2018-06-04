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蔡總統簡體字談六四 盼中國網民不用翻牆

發稿時間：2018/06/04 15:14

最新更新：2018/06/04 16:09

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（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天在臉書用簡體字發文說，若北京當局正視六四事件，「六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石」；她期待，有一天中國網民不用翻牆就可以瀏覽她的臉書。

今天是六四事件29週年，蔡總統首度全篇用簡體字在臉書發文。她說，今天是六四天安門事件的29週年，她想藉著這個機會跟對岸的中國人民講幾句話，分享台灣民主發展的經驗。

她說，來到這裡的中國網民都會發現，她的臉書就是台灣民主政治的縮影。這裡有批評的聲音，也有打氣的聲音。「在台灣，我們沒有敏感詞，不做網絡審查，當然更不必翻牆。這是我們的生活方式，也是因為這裡已經建立了一套容許這種生活方式的民主制度。」

蔡總統提到，翻開天安門的歷史，當年中國統治當局出動軍隊、坦克車跟槍砲，鎮壓天安門廣場上的學生跟人民，並說成是政府平息暴亂的事件。

她說，幾十年來，中國大陸始終沒有走出這場歷史悲劇的陰霾。對照之下，台灣也曾歷經二二八事件、美麗島事件，也曾被當時的統治當局說成是暴亂事件。但因為這些事件所醞釀、累積及動員出的社會能量，驅動了台灣民主政治的改革及全面的民主化。

蔡總統說，這些年來，「我們承擔起歷史的責任，並致力追求真相，以及對受難者與家屬的平反及賠償」。台灣最近還成立了「促進轉型正義委員會」。這個委員會將調查並檢討威權時期國家在人權上所犯的錯誤，這些工作是為了進一步追求歷史事件的真相，撫平社會傷痕，化解對立，進而鞏固台灣的民主制度。

她提到，就跟台灣推動民主政治改革及轉型正義是一樣的道理，「我由衷相信，如果北京當局可以正視六四事件，承認這個事件國家暴力的本質，六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石。」

蔡總統說，她期待，有一天中國網民不用翻牆就可以自由瀏覽她的臉書。她期待，「兩岸可以共享自由和民主的普世價值，讓兩岸人民有更大的空間，互相理解和合作。這是兩岸政府可以共同努力的目標。」（編輯：陸倩瑤）1070604

今天是六四天安门事件的二十九周年。我想借着这个机会跟对岸的中国人民讲几句话，分享台湾民主发展的经验。...

蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2018年6月3日

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