F-16失聯 瑞芳山區發現疑似殘骸

空軍花蓮基地一架F-16戰機4日下午執行漢光演習任務時，在基隆附近空域失聯，在瑞芳山區發現疑似殘骸。（新北市消防局提供）中央社 107年6月4日

（中央社記者林長順、沈如峰、王朝鈺、黃麗芸基隆4日電）空軍花蓮基地一架F-16戰機今天下午執行漢光演習任務時，在基隆附近空域失聯，在瑞芳山區發現疑似殘骸，基隆市、新北市及宜蘭縣警消展開搜尋。



空軍司令部今天表示，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號），下午1時9分由吳彥霆少校飛行官在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，已啟動搜救機制全力搜尋。



行政院國家搜救指揮中心表示，已通報消防署請基隆市、新北市及宜蘭縣消防局派人車搜尋，並請空勤總隊搜救機支援空搜。



新北市消防局表示，1名登山客報案指位於五分山登山步道21公里處，約在瑞芳區滴水仔路29號，發現疑似殘骸，正確認中。



基隆市消防局救災指揮科說，下午2時39分獲報後，已派暖暖分隊1車3人，前往新北市瑞芳區粗坑口路附近搜山，另外，新北市消防局第六大隊也調派瑞亭分隊，入山搜索。



國搜中心指出，國防部下午2時7分通報，空軍單座F-16戰機下午1時43分執行支援漢光演習任務時，於N25-05、E121-45（基隆市暖暖區山區）上空光點消失，國防部S-70C型機、編號C-493下午2時5分起飛前往搜尋。



國防部下午2時54分請救空勤總隊支援空搜，國搜中心立即下令空勤總隊搜救機起飛前往搜尋。（編輯：陳清芳）1070604