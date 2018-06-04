疑發現F16殘骸 國搜中心尋失聯飛官

空軍花蓮基地一架F-16戰機4日執行演訓任務時，在基隆山區附近失聯，基隆市消防局救災指揮科獲報派遣暖暖分隊人車前往新北市瑞芳區粗坑口路附近搜山，新北市消防局第6大隊也調派人手支援。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年6月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）空軍花蓮基地一架F-16單座戰機今天下午失聯，新北五分山疑發現殘骸。行政院國家搜救指揮中心表示，機上飛行官吳彥霆少校目前仍失聯，已緊急啟動陸、空進行搜尋。





空軍花蓮基地一架F-16單座戰機4日下午失聯，新北五分山疑發現殘骸。（國搜中心提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年6月4日

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機，下午1時43分由吳彥霆在北部空域執行演訓時，光點在基隆暖暖粗坑山區消失。軍方人士指出，在新北五分山登山步道21公里處，疑發現殘骸。



國搜中心下午發布新聞訊息表示，今天下午2時7分接獲國防部通報，空軍單座F-16戰機執行支援漢光演習任務時，於下午1時43分在新北市瑞芳山區光點消失，緊急出動陸空搜救。



根據新北市消防局指稱有登山客報案，在五分山登山步道21公里、約在瑞芳區滴水仔路29號處，發現疑似飛機殘骸。



國搜中心表示，已派員前往現場確認中。



由於吳彥霆現仍失聯，國搜中心表示，已啟動陸、空搜尋，包括出動國防部搜救機1架次、空勤總隊搜救機1架次，以及新北市消防局10車、29人，和基隆市消防局10車、19人前往救援。（編輯：方沛清）1070604





空軍花蓮基地一架機號6685號F-16戰機4日下午執行演訓任務時在基隆附近空域失聯，隨後傳出在周邊山區發現疑似殘骸，基隆市、新北市及宜蘭縣警消動員搜索。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年6月4日