疑發現F16殘骸 國搜中心尋失聯飛官

發稿時間：2018/06/04 16:41
最新更新：2018/06/04 17:21
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）空軍花蓮基地一架F-16單座戰機今天下午失聯，新北五分山疑發現殘骸。行政院國家搜救指揮中心表示，機上飛行官吳彥霆少校目前仍失聯，已緊急啟動陸、空進行搜尋。
空軍花蓮基地一架F-16單座戰機，下午1時43分由吳彥霆在北部空域執行演訓時，光點在基隆暖暖粗坑山區消失。軍方人士指出，在新北五分山登山步道21公里處，疑發現殘骸。國搜中心下午發布新聞訊息表示，今天下午2時7分接獲國防部通報，空軍單座F-16戰機執行支援漢光演習任務時，於下午1時43分在新北市瑞芳山區光點消失，緊急出動陸空搜救。根據新北市消防局指稱有登山客報案，在五分山登山步道21公里、約在瑞芳區滴水仔路29號處，發現疑似飛機殘骸。國搜中心表示，已派員前往現場確認中。由於吳彥霆現仍失聯，國搜中心表示，已啟動陸、空搜尋，包括出動國防部搜救機1架次、空勤總隊搜救機1架次，以及新北市消防局10車、29人，和基隆市消防局10車、19人前往救援。（編輯：方沛清）1070604
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