/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16漢光演習六四萬安演習
>rss

中正紀念堂轉型 促轉會：將綜合各方意見再決議

發稿時間：2018/06/04 17:27

最新更新：2018/06/04 17:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者顧荃台北4日電）促進轉型正義委員會今天表示，中正紀念堂轉型與清除前總統蔣介石銅像是促轉會重大任務之一，處理原則與具體做法必須經過社會多方討論，再由促轉會綜合各方意見後做出集體決議。

自由時報報導，促轉會成立後，在清除威權象徵任務上，將中正紀念堂轉型列為第一優先處理，研擬三大做法處置最大尊的蔣介石銅像，例如採取「暗黑景點」方式呈現不義遺址地景、把銅像摧毀，或讓民眾知道蔣介石就是一個威權體制的獨裁者。

促轉會下午發布新聞稿表示， 轉型正義的重要任務之一，就是威權象徵的全面檢視與處置，其中，中正紀念堂轉型及蔣介石銅像的處置方式，是社會大眾關注的課題，也是促轉會重大任務之一。

促轉會表示，中正紀念堂轉型及蔣介石銅像的處理原則與具體做法，必須經過開放社會的多方討論，擴大公民參與，並延續文化部既有的成果，由促轉會內部進行最後的討論。

促轉會說，在收納更多專家及各方意見，與文化部密切對話，並在委員會內部密集討論後，將提出具體做法、實踐進程以及相關論述，屆時也將會公諸於社會大眾。無論選擇哪種做法，都必須研擬出一套細密的配套方案，由委員會綜合各方意見後做出集體決議。

依據促進轉型正義條例第五條規定，為確立自由民主憲政秩序，否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念或緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。（編輯：趙蔚蘭）1070604

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP