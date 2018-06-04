F-16戰機失聯 搜救現場發現肉塊待鑑定

影片來源：中央社

（中央社記者林長順、王朝鈺、黃旭昇新北4日電）軍警消全力搜救失聯戰機飛官，新北市消防局今晚表示，疑似失事現場發現許多肉塊。基隆地檢署派出檢察官，約晚間6時30分左右到現場。



一架F-16單座戰機（機號6685號）下午1時9分由吳彥霆在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，民眾下午3時22分在新北市五分山步道3公里處發現疑F-16殘骸。



新北市府消防局表示，出動搜救犬在現場協助搜救，希望儘速尋獲失聯飛官，軍警消也在疑似撞擊點現場附近發現有很多小肉塊，同時在五分山雷達站步道約3公里處，發現大量飛機殘骸。



新北市府消防局表示，現場找到黃色減速傘具，但未發現飛官吳彥霆，消防搜救人員持續在撞擊點附近擴大搜索。（編輯：卞金峰）1070604



F-16戰機失事 空軍：飛官未跳傘



（中央社記者李先鳳花蓮4日電）花蓮基地一架F-16單座戰機今天演訓時失聯。空軍第5戰術混合聯隊長陳黃榮下午指出，戰機在基隆港14浬前，無線電呼叫進雲，並證實飛官未跳傘，後續將進行F-16戰機特檢，並停止演訓任務。



一架F-16單座戰機（機號6685號）下午1時9分由吳彥霆在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，民眾下午3時22分在新北市五分山步道3公里處發現疑F-16殘骸，行政院國家搜救指揮中心、內政部空中勤務總隊與國防部已啟動搜救機制全力搜尋。



空軍下午在空軍花蓮基地召開記者會，空軍司令部政戰主任王純雄中將主持；陳黃榮指出，這架F-16單座戰機，下午由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓，在基隆港攻擊目標之前14浬，無線電呼叫進雲。



陳黃榮指出，吳彥霆3年來空勤人員檢查紀錄都是合格，依據現場噪音初判，這起事故不排除是人員及天候等因素，屬於複合環境所產生的事故。



陳黃榮表示，後續F-16將停止演訓任務，並針對戰機飛行操縱器、發動機、逃生及導航等，進行特檢，機務特檢完成後，若沒問題，才會恢復演訓任務。（編輯：卞金峰）1070604





空軍花蓮基地一架F-16戰機4日執行演訓任務時，在基隆山區附近失聯，基隆市消防局救災指揮科獲報派遣暖暖分隊人車前往新北市瑞芳區粗坑口路附近搜山，新北市消防局第6大隊也調派人手支援。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年6月4日

花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號）下午在北部空域演訓時失聯，軍警消皆已動員全力搜救。圖為失聯戰機在花蓮起飛前影像。（民眾提供）中央社記者汪淑芬傳真 107年6月4日

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