漢光演習34載大事紀

（中央社記者顧荃台北4日電）國軍漢光34號演習今天發生F-16戰機墜毀、飛官吳彥霆殉職意外。漢光演習從西元1984年起舉辦至今34年，曾發生戰機墜毀並波及新加坡星光部隊的2死9傷等嚴重意外。



以下是漢光演習大事紀：



--1994年9月7日，漢光11號演習預習工蜂火箭實彈射擊時，士兵丁明昌誤觸射控鈕，導致火箭發射，使下士吳金華等4名士兵逃避不及被炸傷，送醫救治後無生命危險。



--1994年9月17日，國軍在台東知本外海進行漢光11號演習預演，海軍實施艦砲反飛彈射擊科目時，誤擊金鷹公司所屬的拖靶機，機上4名人員全數罹難。



--2001年3月23日，國軍於屏東縣車城鄉海口村舉行漢光17號演習預演，陸軍八軍團戰車旅實施炮火校正射擊時，一枚炮彈擊中掩體後，彈起的石塊擊中士兵蘇俊穎喉嚨，蘇俊穎重傷送醫。



--2003年9月4日，漢光19號演習時，海軍劍龍級潛艦「海龍號」射擊重型線導魚雷，不過魚雷卻因線斷未擊中靶艦，最後射上宜蘭縣五結鄉的沙灘，所幸未爆炸，被當地漁民發現通報後回收。



另外，海軍成功艦標準飛彈誤把空軍的中科院靶機打掉，導致空軍幻象2000無靶可打，取消雲母飛彈試射。



--2006年7月20日，漢光22號演習在宜蘭海濱舉行時，一枚拖式飛彈因導線斷線脫靶，掉落在時任總統陳水扁及軍政首長所在觀禮台前僅數百公尺海面。



--2007年5月23日，漢光23號演習後，一枚未被軍方淨灘尋獲的4公分紅磷彈遺留在屏東縣車城鄉海口村金沙崙海灘，炸傷3名在海邊抓螃蟹的民眾，所幸無生命危險。



陸軍八軍團二兵郭紘誌參加漢光23號演習時被戰車煙霧彈炸傷雙腿，家屬後在立委陪同下，指控軍方隱瞞不通知，還要傷兵謊稱自己跌倒受傷；軍方則表示是溝通上的落差，絕未匿情不報，承諾協助照顧郭紘誌，負擔醫療費。



--2007年5月11日，空軍編號5371的雙座F-5F戰機，進行漢光23號演習的「反空機降作戰」演練項目時，在新竹縣湖口地區墜毀，前座飛行員少校魏子淵、後座飛行員上尉詹嘉鈞殉職；並波及地面營區，造成新加坡星光部隊來台訓練的軍人2死9傷。



--2010年4月12日，漢光26號演習期間，在海軍西寧艦擔任76砲運彈手的簡姓士兵落海失蹤，當時簡姓士兵未就位置，但艦上幹部卻虛偽陳報人員到齊，國防部海軍司令部後遭監察院糾正。



--2016年8月16日，陸軍564旅進行漢光32號演習預演，一輛CM11戰車在仁壽山訓場演訓後返回部隊時，經過網紗溪橋時翻覆，造成中尉車長吳得瑋、上士安全士官陳世坤、下士射手陳秉逸、一兵裝填手張志偉等4人死亡，另駕駛兵楊炎霖受傷。



--2016年8月22日，陸軍第8軍團333旅一輛悍馬車在漢光32號演習期間，因會車不當不慎翻落邊坡，車上3人，1名乘員頭部撞傷縫5針，送醫後無大礙，其餘人員均安。



--2018年5月18日，陸軍航空特戰指揮部上兵秦良丰參與漢光34號演習預演時，執行反空降的跳傘操演，因主傘張傘不完全墜落地面，緊急送醫搶救後恢復呼吸心跳，目前仍在醫院治療，生命跡象穩定，意識清楚。（編輯：李明宗）1070604