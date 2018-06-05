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國民黨新竹縣長提名 曾永權：找最能勝選者

發稿時間：2018/06/05 10:33

最新更新：2018/06/05 10:50

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zoom in 國民黨副主席兼秘書長曾永權（右）5日張貼「國民黨第20屆第2次全國代表大會」公告後表示，新竹縣長選舉一定要提出最能勝選的人選。中央社記者謝佳珍攝　107年6月5日國民黨副主席兼秘書長曾永權（右）5日張貼「國民黨第20屆第2次全國代表大會」公告後表示，新竹縣長選舉一定要提出最能勝選的人選。中央社記者謝佳珍攝　107年6月5日

（中央社記者謝佳珍台北5日電）中國國民黨副主席兼秘書長曾永權今天表示，新竹縣長選舉一定要提出最能勝選的人選，提報中央提名審核委員會後，送中常會通過；現在正在協調，希望很快能達成共識。

國民黨中常會5月30日撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議後，全民調、徵召、開放參選都是可能選項。國民黨中央提名協調小組在曾永權的帶領下，6月1日前往新竹縣，聽取基層對縣長提名的看法。

對於提名協調進度，曾永權上午在國民黨中央黨部張貼「國民黨第20屆第2次全國代表大會」公告後受訪表示，新竹縣長提名作業經中常會決議後，中央提名小組多次到新竹縣辦諮詢會議，也個別做徵詢與協調，現在正在進行中，希望很快能達成共識。

提名人選是否13日中常會拍板，曾永權說，現在還沒有確定的日期。新竹縣是國民黨執政縣市，現任縣長邱鏡淳8年政績不錯，必須爭取延續執政權，透過各種方式，尋找可以勝選的方式，提出最能勝選的人選，全力做協調工作，希望盡早敲定人選，再提報中央提名審核委員會後，提報中常會通過。

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態爭取新竹縣長提名。

年底縣市長選舉，國民黨目前僅剩下新竹縣尚未完成提名。（編輯：李淑華）1070605

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