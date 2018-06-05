/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16WWDC孫安佐漢光演習
>rss

漢光演習 模擬共軍突擊淡水河遭殲滅

發稿時間：2018/06/05 11:14

最新更新：2018/06/05 11:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。演訓官兵駕著搭載標槍飛彈的悍馬車，朝淡水河口警戒。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。演訓官兵駕著搭載標槍飛彈的悍馬車，朝淡水河口警戒。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

（中央社記者游凱翔台北5日電）國軍漢光34號演習今天在淡水河實施反突擊、反滲透演練，模擬共軍自淡水河口進犯，國軍出動CM11戰車、標槍飛彈、42迫砲CM22車反擊，死守關渡大橋防線，以確保政經中樞的安全。

國軍漢光34號實彈實兵演練進入第2天，負責北部地區，包括淡水河守備任務的第三作戰區關渡指揮部，上午模擬共軍搭乘快艇從淡水河口進攻，關指部則對河實施反突擊、反滲透演練。

關指部指揮官賴榮傑少將表示，淡水河具有相當重要的戰略地位，從淡水河口至關渡大橋僅8公里，到政經中樞只有22公里，若沒有堅守這道防線，對國家安全違害相當大，因此「關渡大橋是我們死守的最後一道防線」。

賴榮傑說，關指部負責北部地區安全任務，台北港的守護也在作戰計畫中，而淡水河防只是全班作戰中的一項，而河防部隊是24小時全天候戰鬥性質部隊，平常必須不斷勤訓、裝備維護，今天採實人、實車、實務、實作，發揮聯合作戰能力。

今天的演練，首先透過河防指揮管制中心獲取敵情，由指揮官實施作戰指導，並由河防部隊進駐陣地、完成射擊前準備、對河警戒搜索，並由官兵操作20機砲對空警戒。

隨後42迫砲CM22車、CM-11戰車、標槍飛彈車形成多層火網，對河面上的共軍進行射擊，成功殲滅敵軍。

另外，這次的演練全程運用空包彈、煙霧彈及模爆片，藉由所產生的爆破聲、煙硝味，增加仿真臨場感，磨練官兵在戰場實況下的臨戰抗壓能力。（編輯：李淑華）1070605

漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，近年多採保密的淡水河反突擊演練，國防部有限度開放媒體採訪拍攝，演練以砲火狙擊意圖沿河進入台北市中樞地帶的敵軍。演訓官兵操作20機砲朝著淡水河口攻擊假想敵。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，近年多採保密的淡水河反突擊演練，國防部有限度開放媒體採訪拍攝，演練以砲火狙擊意圖沿河進入台北市中樞地帶的敵軍。演訓官兵操作20機砲朝著淡水河口攻擊假想敵。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日
漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，近年多採保密的淡水河反突擊演練，國防部有限度開放媒體採訪拍攝，演訓官兵操作CM-11戰車朝著淡水河口突襲的假想敵攻擊。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，近年多採保密的淡水河反突擊演練，國防部有限度開放媒體採訪拍攝，演訓官兵操作CM-11戰車朝著淡水河口突襲的假想敵攻擊。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日
漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，國防部有限度開放媒體採訪拍攝，演訓官兵操作CM-11戰車攻擊，阻擋自淡水河口突襲的假想敵。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，國防部有限度開放媒體採訪拍攝，演訓官兵操作CM-11戰車攻擊，阻擋自淡水河口突襲的假想敵。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日
漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。關指部出動CM-11戰車、迫砲甲車、搭載標槍飛彈的悍馬車、20機砲等，採用空包彈、煙霧彈等擬真射擊。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。關指部出動CM-11戰車、迫砲甲車、搭載標槍飛彈的悍馬車、20機砲等，採用空包彈、煙霧彈等擬真射擊。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日
漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。關指部弟兄在第一階段演訓後，整隊集合。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。關指部弟兄在第一階段演訓後，整隊集合。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

延伸閱讀》F-16戰機失事 空軍初判人為天候等肇因

延伸閱讀》F-16戰機演訓失事 飛官吳彥霆殉職

延伸閱讀》漢光34號演習登場 實彈實兵演練分為4大課目

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 漢光演習國軍
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP