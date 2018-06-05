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關鍵字： F-16WWDC孫安佐漢光演習
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F-16戰機失事 國防部影片追悼吳彥霆

發稿時間：2018/06/05 12:11

最新更新：2018/06/05 12:22

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F-16戰機飛官吳彥霆少校4日執行漢光演習任務時失事殉職，空軍司令部製作「天空守護者」影片追悼。（圖取自空軍司令部臉書www.facebook.com/cafhq）F-16戰機飛官吳彥霆少校4日執行漢光演習任務時失事殉職，空軍司令部製作「天空守護者」影片追悼。（圖取自空軍司令部臉書www.facebook.com/cafhq）

（中央社記者游凱翔台北5日電）F-16戰機飛官吳彥霆少校昨天執行漢光演習任務時，在新北市五分山失事殉職，空軍司令部製作「天空守護者」影片追悼，緬懷這名優秀而年輕的飛官。

現年31歲、空軍官校98年班畢業的吳彥霆，昨天駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，在新北市五分山區失事殉職；而在5年前，也就是民國102年5月時，還是中尉的他就曾因F-16戰機機件故障，所幸彈射獲救，如今卻沒能逃過死劫，讓飛官袍澤相當難過。

為了緬懷這名優秀、年輕的飛官，空軍司令部以「天空守護者」為名製作影片追悼，並表示：「你的犧牲奉獻，我們永遠懷念，你的精神將與我們同在，我們永遠以你為榮。」

不少網友也在影片下方留言「任務結束」、「感謝吳少校、感謝國軍」，令人不勝唏噓；也有民眾不忘向國軍打氣加油，感謝保家衛國的貢獻。（編輯：李信寬）1070605

天空守護者

#天空守護者-空軍飛行員吳彥霆少校軍人是國家的守護者，更是高危險的志業。無懼任何艱苦，因為國家，你負重前行；你不放棄國與家的信念，延續軍人的意志；由於你夙夜匪懈，捍衛領空安全與國人的自由，守護天空下，屬於我們的家園。你的犧牲奉獻，我們永遠懷念，你的精神將與我們同在，我們永遠以你為榮。加油！親愛的兄弟姐妹，讓我們擦乾眼淚，攜手同心，莫忘初衷，繼續前進。

空軍司令部臉書專頁發佈於 2018年6月4日

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