黃偉哲與胞妹各擁政治綠藍 胞弟是軍事專家

民進黨立委黃偉哲（右）競選台南市長期間，和具藍營色彩的妹妹黃智賢立場不同，屢成敵營箭靶；黃偉哲還有個軍事專家弟弟，是淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲（左），蘇紫雲4月出席立法院軍改公聽會時，黃偉哲特地到場聲援。中央社記者溫貴香攝 107年6月5日

（中央社記者陳俊華台北5日電）民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲有個具藍營色彩的名嘴妹妹黃智賢，選舉過程飽受對手攻擊，其實黃偉哲還有個從母姓的弟弟，是淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲。



立法院下預計11日起召開臨時會，處理軍人年金改革等案，預計6月中旬前完成三讀，趕在7月1日與公教年改同步實施。立法院外交及國防委員會4月25日舉行「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會時，蘇紫雲也以軍事專家身分出席，黃偉哲擔心弟弟安危，還特地到場聲援。



當時黃偉哲與蘇紫雲兄弟倆共同受訪，蘇紫雲表示，他認為要用體諒之心，去理解退伍軍人的想法，提供各個民主國家的觀點，立法院是很重要的溝通平台，相信政府會把握機會，做最好的溝通，在財務可容許的最大範圍，給退伍軍人最好的條件、待遇。



蘇紫雲當時為退伍軍人發聲，他說，世界各國都一樣，退伍軍人是很特殊一塊，給他們優遇是應該的，若能把心聲完整表達，政府應該會有良性回應；在立法院內各種不同觀點、想法就是一種交鋒，可以激盪出更好的火花，讓國家民主制度更成熟。



他說，軍人沒有勞保，在戰場上面對的是國家級的敵人，非常高風險，在承平時期要完全服膺文人政府的領導，是放棄憲法政治人權的一群人，退休年紀、退俸都會比較高，這是合理的；軍人的專業部分也被忽視，參一、參二、參三、參四就是民間企業的人力資源、行銷企劃、物流倉儲，只是社會對他們不理解，其實是很現代化的組織。



黃偉哲當時也說，立法院外為了軍改整天推擠，連煙霧彈都扔出來，弟弟以學者專家身分來立法院，擔心蘇紫雲一個人在那邊，才特別來聲援一下；總統蔡英文已經盡相當大努力，讓退伍軍人待遇盡量在國家許可範圍內更好。（編輯：李淑華）1070605