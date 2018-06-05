/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16WWDC孫安佐漢光演習
>rss

黃偉哲與胞妹各擁政治綠藍 胞弟是軍事專家

發稿時間：2018/06/05 12:53

最新更新：2018/06/05 13:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
民進黨立委黃偉哲（右）競選台南市長期間，和具藍營色彩的妹妹黃智賢立場不同，屢成敵營箭靶；黃偉哲還有個軍事專家弟弟，是淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲（左），蘇紫雲4月出席立法院軍改公聽會時，黃偉哲特地到場聲援。中央社記者溫貴香攝 107年6月5日民進黨立委黃偉哲（右）競選台南市長期間，和具藍營色彩的妹妹黃智賢立場不同，屢成敵營箭靶；黃偉哲還有個軍事專家弟弟，是淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲（左），蘇紫雲4月出席立法院軍改公聽會時，黃偉哲特地到場聲援。中央社記者溫貴香攝 107年6月5日

（中央社記者陳俊華台北5日電）民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲有個具藍營色彩的名嘴妹妹黃智賢，選舉過程飽受對手攻擊，其實黃偉哲還有個從母姓的弟弟，是淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲。

立法院下預計11日起召開臨時會，處理軍人年金改革等案，預計6月中旬前完成三讀，趕在7月1日與公教年改同步實施。立法院外交及國防委員會4月25日舉行「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會時，蘇紫雲也以軍事專家身分出席，黃偉哲擔心弟弟安危，還特地到場聲援。

當時黃偉哲與蘇紫雲兄弟倆共同受訪，蘇紫雲表示，他認為要用體諒之心，去理解退伍軍人的想法，提供各個民主國家的觀點，立法院是很重要的溝通平台，相信政府會把握機會，做最好的溝通，在財務可容許的最大範圍，給退伍軍人最好的條件、待遇。

蘇紫雲當時為退伍軍人發聲，他說，世界各國都一樣，退伍軍人是很特殊一塊，給他們優遇是應該的，若能把心聲完整表達，政府應該會有良性回應；在立法院內各種不同觀點、想法就是一種交鋒，可以激盪出更好的火花，讓國家民主制度更成熟。

他說，軍人沒有勞保，在戰場上面對的是國家級的敵人，非常高風險，在承平時期要完全服膺文人政府的領導，是放棄憲法政治人權的一群人，退休年紀、退俸都會比較高，這是合理的；軍人的專業部分也被忽視，參一、參二、參三、參四就是民間企業的人力資源、行銷企劃、物流倉儲，只是社會對他們不理解，其實是很現代化的組織。

黃偉哲當時也說，立法院外為了軍改整天推擠，連煙霧彈都扔出來，弟弟以學者專家身分來立法院，擔心蘇紫雲一個人在那邊，才特別來聲援一下；總統蔡英文已經盡相當大努力，讓退伍軍人待遇盡量在國家許可範圍內更好。（編輯：李淑華）1070605

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP