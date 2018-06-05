AIT新館將落成 梅健華：9月初正式搬遷

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）今天表示，AIT內湖新館6月12日舉行落成典禮後，預計9月初辦事處將從信義路現址搬到內湖，提供民眾簽證、領務等服務。



梅健華接受ICRT節目訪問、談到AIT內湖新館時表示，總統蔡英文將出席6月12日的落成典禮並致詞，另外還有其他人士將從華府來台慶祝。



AIT於1979年設立，距今已有將近40年。梅健華說，現在是時候提升AIT設施、提供AIT對台灣與美國人士的服務。



梅健華說，AIT新館在舉行落成典禮後，仍將繼續在信義路的辦公室提供簽證、護照等領務服務。他預估，9月初的時候，AIT才會正式搬進內湖新館，提供服務。



他補充表示，AIT新館是5層樓的建築物；當AIT搬進內湖後，將是AIT史上第一次整合所有部門在同一辦公地點。



梅健華說，日前他帶領蔡總統參觀AIT新館時，蔡總統形容新館的風格「很美式」（very American），給人很輕鬆的感覺。



AIT台北辦事處目前位於台北市大安區信義路，但農業組、美國文化中心等單位則在不同地點。未來搬遷內湖新址後，將可集中四散各處的AIT相關單位。



AIT在內湖的新建館舍背靠小山丘，面向金湖路，占地6.5公頃。依規劃，AIT新建館舍包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養區、綠地與籃球場等。



此外，來台將滿3年的梅健華表示，派駐台灣是很愉快的經驗，他也很喜歡各式各樣的美食。（編輯：許雅靜）1070605