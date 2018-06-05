吳志中將駐法 盼強化台法經貿文化關係

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）外交部政務次長吳志中將轉任駐法代表。吳志中今天表示，預計7月中旬赴法國就任，未來工作重點包括強化台法經貿、文化方面的合作。



吳志中今天出席外交部「國際青年大使交流計畫」錄取名單公布記者會，會後受訪表示，台灣的外交主要分為邦交國、非邦交國、國際組織三個部分。台灣經濟要繼續繁榮發展，重點在於與非邦交國的關係，邦交國也很重要。



他表示，擔任駐法代表後，重點是強化與法國的關係，尤其是經貿關係。法國是文化大國，也希望加強與法國在文化方面的合作。



此外，吳志中在「國際青年大使交流計畫」錄取名單公布記者會致詞表示，今年錄取的學生都非常傑出，其中包括排灣族學生、英文與泰文流利的新住民第二代等，呈現台灣多元文化。



吳志中表示，錄取的75名學生將在暑假期間進行4週的專業訓練課程，由國際關係專家學者、外交部官員指導集訓。結訓後，將於8月下旬，分成3團訪問新南向目標國家與南太平友邦。



他說，盼藉由國際青年大使計畫，提供青年國際交流的機會，鼓勵他們投入外交工作。外交部將持續推動青年與國際接軌的政策。



外交部表示，今年青年大使訪團將於8月27日至9月5日期間，分別訪問帛琉與菲律賓、索羅門群島與泰國、吐瓦魯與印度。（編輯：李淑華）1070605