淡水河口距總統府僅22公里 專家：必須死守

漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，近年多採保密的淡水河反突擊演練，國防部有限度開放媒體採訪拍攝，演練以砲火狙擊意圖沿河進入台北市中樞地帶的敵軍。演訓官兵操作20機砲朝著淡水河口攻擊假想敵。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

（中央社記者游凱翔台北5日電）關渡指揮部今天在淡水河口實施河防演練，軍事專家及演練將官表示，淡水河是重要戰略地點，距政經中樞僅22公里，若發生戰爭，必須死守、甚至炸毀關渡大橋，阻絕共軍進犯。



國軍漢光34號實彈實兵演練進入第2天，負責北部地區，包括淡水河守備任務的第三作戰區關渡指揮部，上午模擬共軍利用氣墊登陸艇自淡水河口進攻，國軍則出動CM11戰車、標槍飛彈車、42迫砲CM22車反擊，成功殲滅在河岸上的共軍現場砲聲隆隆、震撼力十足。



許多民眾好奇，為何淡水河是戎守大台北地區的重要戰略地點。



關指部指揮官賴榮傑少將表示，從淡水河口至關渡大橋僅約8公里、至總統府等政經中樞只有22公里，若沒有堅守這道防線，讓共軍兵力長驅而入，後果不堪設想。



他也說，淡水河防只是全班作戰中的其中一環，包括台北港在內也都在作戰計畫中。而河防部隊是24小時全天候戰鬥性質部隊，平常就必須勤訓、裝備維護。



「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文接受中央社訪問時指出，台北港、淡水河口是國軍防禦的重要據點，若淡水河遭共軍突襲部隊攻陷，共軍就可透過台北港，將坦克、車輛、裝備運上陸地，後果不堪設想。



鄭繼文表示，共軍近年水上快速運具發展得很快，包括突擊艇、氣墊登陸艇等發展的很快，若發生戰爭，國軍可在淡水河放置水雷、沉積物、障礙物等，阻止共軍通過淡水河。



他也指出，國軍在淡水河口的戰略型態以「守備」為主，並不需要出動快艇等運具在河面反制共軍，不過共軍兵器發展快速，未來都有可能以輕型動力飛行傘、機降方式進犯，建議國防部應改變操演內容，因應新威脅。



此外，由於淡水河淤積嚴重，僅能讓吃水較淺的運具通過，過去漢光演習時，甚至曾假想炸毀關渡大橋，讓炸毀的橋體沉積河道，讓共軍快速艇無法通過。（編輯：楊凱翔）1070605





漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。關指部指揮官賴榮傑在演訓前，向媒體說明演訓背景。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，演練以砲火狙擊意圖沿淡水河進入台北市中樞地帶的敵軍。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。演訓官兵駕著搭載標槍飛彈的悍馬車，朝淡水河口警戒。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。關指部出動CM-11戰車、迫砲甲車、搭載標槍飛彈的悍馬車、20機砲等，採用空包彈、煙霧彈等擬真射擊。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，近年多採保密的淡水河反突擊演練，國防部有限度開放媒體採訪拍攝，演訓官兵操作CM-11戰車朝著淡水河口突襲的假想敵攻擊。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

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