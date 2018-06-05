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慰問吳彥霆家屬 蔡總統促國防部徹底調查

發稿時間：2018/06/05 15:31

最新更新：2018/06/05 16:28

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總統蔡英文（背對者）5日親赴花蓮慰問殉職空軍吳彥霆少校家屬。據轉述，吳彥霆母親一度抱著總統痛哭說，吳彥霆是一個最棒的飛行員，並請總統公正處理；蔡總統則希望家屬節哀，並表示「一定會調查清楚」。（翻攝總統府提供畫面）中央社記者李先鳳傳真　107年6月5日總統蔡英文（背對者）5日親赴花蓮慰問殉職空軍吳彥霆少校家屬。據轉述，吳彥霆母親一度抱著總統痛哭說，吳彥霆是一個最棒的飛行員，並請總統公正處理；蔡總統則希望家屬節哀，並表示「一定會調查清楚」。（翻攝總統府提供畫面）中央社記者李先鳳傳真　107年6月5日

（中央社記者葉素萍、李先鳳台北5日電）總統蔡英文今赴空軍花蓮基地慰問空軍吳彥霆少校家屬，肯定吳彥霆保家衛國以及對空軍的付出；蔡總統也請國防部徹底調查這次事件，以及提供家屬必要協助與最妥善照顧。

根據轉述，吳彥霆的母親抱著總統痛哭說，吳彥霆是一個最棒的飛行員、是一個很好孩子，請總統公正處理，給他一個交代，絕不會是人為疏失。

蔡總統希望家屬節哀，並回答，「一定會調查清楚」。

空軍少校飛官吳彥霆昨天在漢光演習中駕駛F-16戰機，墜毀新北市五分山，不幸殉職。

蔡總統今天先赴屏東九鵬基地視導漢光34號演習「聯合防空作戰」實彈射擊演練，再轉往空軍花蓮基地慰問空軍吳彥霆家屬。這兩項行程都未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統抵達屏東九鵬基地後，聽取行程簡報，隨後視導實彈射擊演練，包括火力協調中心介紹、射擊操演及聽取演練成果報告，並頒發加菜金給演練官兵。

視導結束後，蔡總統前往空軍花蓮基地慰問吳彥霆家屬。

蔡總統昨天已指示國防部等單位全力協助吳彥霆家人處理後續事宜，務必從優撫卹；蔡總統今天慰問吳彥霆的父母、任職空軍上士的妻子及姊姊，請他們節哀。

蔡總統肯定吳彥霆保家衛國以及對空軍的付出，更感謝他的父母將兒子貢獻給國家。總統請國防部徹底調查這次事件，以及提供家屬必要的協助與最妥善的照顧，期盼讓家屬能夠儘快回復平日生活。（編輯：李淑華）1070605

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