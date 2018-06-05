總統探視 吳彥霆母痛哭：兒子是最棒的飛官[影]

總統蔡英文（背對者）5日親赴花蓮慰問殉職空軍吳彥霆少校家屬。據轉述，吳彥霆母親一度抱著總統痛哭說，吳彥霆是一個最棒的飛行員，並請總統公正處理；蔡總統則希望家屬節哀，並表示「一定會調查清楚」。（翻攝總統府提供畫面）中央社記者李先鳳傳真 107年6月5日

（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文今天赴空軍花蓮基地慰問空軍少校吳彥霆家屬，吳彥霆的媽媽抱著蔡總統痛哭說「我兒子是最棒的飛官」，請蔡總統給他一個公正交代；蔡總統也請吳彥霆的妻子要堅強。



蔡總統稍晚也在社群網站臉書（facebook）發文表示：「此時此刻我只有一件事要說，彥霆的家人就是我們的家人，國軍一定會照顧你們。」



空軍少校飛官吳彥霆昨天在漢光演習中駕駛F-16戰機，墜毀新北市五分山，不幸殉職。



蔡總統今天轉往空軍花蓮基地慰問空軍吳彥霆家屬，這項行程未公開，總統府會後公布影帶內容。





影片來源：總統府提供

吳彥霆的母親抱著蔡總統痛哭「我兒子是最棒的飛官，真的是一個很好的孩子，請總統公正處理，給他一個公正的交代，絕對不會是人為疏失。」



蔡總統請國防部徹底調查此次事件，以及提供家屬必要的協助與最妥善的照顧，期盼讓家屬能夠儘快回復平日生活。



吳彥霆的妻子穿著F-16的T恤，蔡總統握住她的手說，「將來妳會比較辛苦，妳一定要堅強」。



蔡總統強調，吳彥霆是空軍最優秀的人才，是國家很重要、寶貴的資產，一定要以最優條件撫卹。



蔡總統說，年輕的軍人就這樣走了，是國家很大的損失，對家人來講也是很痛的事，尤其吳彥霆還有小孩，「這是我們大家要共同承擔起來的責任」；蔡總統要求，一定要把所有細節問題都釐清，讓家屬能夠釋懷。（編輯：張均懋）1070605



