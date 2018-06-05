民進黨挽留呂秀蓮 林濁水：不必了吧

（中央社台北5日電）民主進步黨大老、前立法委員林濁水在社群網站臉書（facebook）發文表示，前副總統呂秀蓮都回「相見不如不見」了，民進黨還在「上下全力挽留」，淪落到這地步，「不必了吧，民進黨！」



民進黨籍立委姚文智5月30日獲民進黨中央執行委員會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」



兼任民進黨主席的總統蔡英文希望拜會並慰留有意脫黨的呂秀蓮，但呂秀蓮接受媒體專訪時回應「相見不如不見」。



林濁水表示，呂秀蓮都回「相見不如不見」了，但總統還在求拜會，民進黨還在「上下全力挽留」，向呂秀蓮乞求「希望再給民進黨一次機會」。淪落到這地步，不必了吧，民進黨！



他指出，呂秀蓮的「民進黨已經跟我沒有關係」說詞，嚇倒民進黨上層。蔡總統積極安排拜會呂秀蓮，總統府秘書長稱舉黨上下會全力慰留，黨上層把蔡總統拜會留人當天大地大的事辦，但聽夠呂秀蓮怪言怪語，看過怪行、怪動作後，黨基層反應是「呂秀蓮退黨跟我有什麼關係」，冷冷的話完全呼應超冷民意調查支持度。



林濁水表示，這樣的支持度，參不參選台北市長根本影響不了姚文智與台北市長柯文哲、中國國民黨台北市長參選人丁守中的排名，不知道上層緊張什麼。（編輯：林興盟）1070605