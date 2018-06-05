澳航網頁台灣擬標註中國領土 外交部抗議

（中央社記者顧荃台北5日電）澳洲航空將應中國要求，將網頁的台灣標註為中國領土；外交部今天表示，已立即指示駐處向澳航抗議，表達政府嚴正立場，要求取消相關決定。



中國的民航監管單位4月時給44家航空公司一個5月25日的期限，以移除公司網頁或其他資料上台灣、香港、澳門並非中國領土的標示；美國白宮曾批評中國此舉為「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense）。



路透社報導，在國際航空運輸協會（IATA）昨天於雪梨舉行的年會上，澳航（Qantas Airways）執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，雖然還需額外作業時間，澳航已計劃服從北京的要求；澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）今天則對此事表達關切。



外交部發言人李憲章下午表示，對於澳洲航空（Qantas Airways）屈服於中國壓力，其官網將台灣列入中國領土，外交部高度關切，已立即指示駐處向澳航抗議，表達政府嚴正立場，要求取消相關決定。



李憲章表示，外交部感謝畢紹普公開對澳航相關決定表達關切，以及再次重申，他國政府不應透過政治力量施壓民間企業的立場。



李憲章指出，中華民國作為主權獨立國家，長期以來扮演國際社會負責任且積極貢獻的一員。中國政府在國際間一再對中華民國蠻橫打壓，非但無法改變此一客觀事實，反而徒增台灣人民反感。



他說，外交部再次呼籲國際社會，正視中國政府濫用政治力干預各國企業營運的蠻橫做法及不良意圖，籲請各國政府及相關國際企業秉持尊嚴與原則，發揮道德勇氣抗拒中方無理要求。（編輯：張均懋）1070605