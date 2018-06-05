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漢光實兵操演 金防部特攻突擊逼真

發稿時間：2018/06/05 17:21

最新更新：2018/06/05 18:07

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國軍「漢光34號」演習實兵科目5日進入第二天，金門防衛指揮部兩棲偵察營在母嶼周邊海域進行敵後滲透、破壞操演，展現官兵高超戰力。中央社記者黃慧敏攝　107年6月5日國軍「漢光34號」演習實兵科目5日進入第二天，金門防衛指揮部兩棲偵察營在母嶼周邊海域進行敵後滲透、破壞操演，展現官兵高超戰力。中央社記者黃慧敏攝　107年6月5日

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）金門防衛指揮部兩棲偵察營今天在母嶼周邊海域進行敵後滲透、破壞操演；官兵高超戰力表現，展現特種部隊岸際滲透與困難地形潛伏技巧，充分驗證平日精實訓練成果，過程逼真。

國軍「漢光34號」演習實兵科目進入第2天，在金門地區，首先由海龍快艇護送人員到釋放點後，迅速從岸際滲透主集結區；另一組人員則採水下滲透到岸際，潛伏進入目標區後，接續以近戰格鬥殲滅敵人武裝力量，並完成雷達控制中心破壞任務，隨即架設殺傷雷阻卻敵方增援部隊追擊，以爭取作戰勝利契機。

金防部表示，演習結合平時訓練與戰時作戰場景，除了驗證單兵個人戰技嫻熟程度，更考驗幹部指揮應變及障礙突破的能力。

兩棲營偵一連中士黃昱翔在這次演習中擔任突擊組爆破士，他說，演習讓他更熟悉爆破技術，對戰術作為更能學以致用。同連的中士張嘉鴻說，這次擔任突擊組潛水導航手，從事實際滲透，驗證水域滲透作戰技術。

金防部指揮官郝以知全程督導演習，他表示，防區官兵秉持軍民一體、同島一命的決心，戮力於戰訓本務工作，持續以勤訓精練的戰力，做國人最堅強的後盾。（編輯：施燕飛1070605

國軍漢光34號演習實兵科目5日進入第2天，金門防衛指揮部兩棲偵察營在母嶼周邊海域進行敵後滲透、破壞操演，驗證官兵平日精實訓練成果，過程逼真。中央社記者黃慧敏攝　107年6月5日國軍漢光34號演習實兵科目5日進入第2天，金門防衛指揮部兩棲偵察營在母嶼周邊海域進行敵後滲透、破壞操演，驗證官兵平日精實訓練成果，過程逼真。中央社記者黃慧敏攝　107年6月5日
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