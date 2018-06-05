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馬英九主張啟動核四 李應元：很不負責任

發稿時間：2018/06/05 18:33

最新更新：2018/06/05 18:33

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（中央社記者朱則瑋台北5日電）環保署長李應元今天參與工總舉辦的領袖會議，他表示，前總統馬英九當政時，受到外界壓力才把核四停下來，現在又講要恢復核四，這是很不負責任的態度。

中華民國全國工業總會今天舉行領袖會議，環保署長李應元親自出席，聽取工總及工業團體提出的相關建言，並進行意見交流。

李應元談到核能問題時表示，當時馬英九政府因為各界反核壓力，把核四廠停下來，現在卸任後，卻又講說要恢復核四，這是很不負責任的態度，核能問題很嚴重，不可以開玩笑，核四位在大台北地區，全台約7成財富都集中在台北市，若台北毀了，整個台灣都完了。

李應元指出，通過環評的深澳電廠，跟舊有的深澳電廠相比，污染明顯降低，就算在立法院不斷遭到批評，他還是非常堅持，就是為了台灣需要，這才是負責任的作法。

工總副理事長林明儒說，其實台灣對於燃煤電廠排放管制標準，跟其他國家相比非常嚴格，比美國歐盟還高規格，環保署在降低PM2.5空氣污染的努力，以及台電對供電的穩定都很努力，卻還要被外界污名化。

林明儒指出，國家能源配比不可能全部都靠天然氣發電，也需要燃煤等其他能源發電，他看到環保署副署長詹順貴因為深澳電廠議題，被外界冷嘲熱諷，工總決定站出來，支持環保署通過深澳電廠環評的決定。

工總也當面向環保署提出建言，希望由經濟部工業局認定影響國家經濟發展的重大投資案，環評委員會僅須提出審查意見，至於是否同意開發行為或有條件開發，應由目的事業主管機關決定。

詹順貴回應，環保跟經濟應是共存共榮，是夥伴而非對抗關係，環保署會進行環評相關修法，目標要提升環評的效率及公信力，而考量社會氛圍，會採分階段進行，會先提升目的事業主管機關在環評中扮演的角色，從過去僅是單純轉送件，變成可針對產業重要性，事先協助做輔導盤點的工作，讓環評時爭議可以縮小。

詹順貴說，等到目的事業主管機關環評人力跟知識齊全，且受到外界肯定後，就會讓他們自己決定是否同意開發，環保署會變成提供評論意見的角色。

馬英九反對興建深澳電廠，主張啟動核四，他在4月30日說，李應元搞不清楚封存是什麼意思，封存就是暫時擱置，隨時可以啟動，用核電來減碳並養綠能。（編輯：林興盟）1070605

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