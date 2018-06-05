總統令：追晉何子雨為空軍少校

何子雨駕駛的空軍新竹基地一架機號2040、幻象2000-5單座戰機，去年11月7日晚間6時43分於基隆北北東90浬處雷達光點消失，軍方派遣空軍各型機、海軍各型艦等多架次救援，但仍未尋獲。（圖取自何子雨妻子張家涵臉書facebook.com）
（中央社記者葉素萍台北5日電）空軍幻象2000戰機飛官何子雨去年11月駕機失聯至今，總統府今天發布總統令「追晉故空軍上尉何子雨為空軍少校，此令自中華民國106年11月7日生效。」
何子雨駕駛的空軍新竹基地一架機號2040、幻象2000-5單座戰機，去年11月7日晚間6時43分於基隆北北東90浬處雷達光點消失，軍方派遣空軍各型機、海軍各型艦等多架次救援，但仍未尋獲。（編輯：張均懋）1070605
軍方認定幻象飛官何子雨因公殉職 從優撫卹
（中央社記者游凱翔台北5日電）總統蔡英文今天發布總統令，追晉故空軍幻象戰機飛官何子雨上尉為少校；空軍司令部將官表示，已認定何子雨因公殉職，撫卹會依規定從優辦理，並舉辦追晉典禮。
何子雨駕駛的空軍新竹基地一架機號2040、幻象2000-5單座戰機，去年11月7日晚間6時43分於基隆北北東90浬處雷達光點消失，軍方派遣空軍各型機、海軍各型艦等多架次救援，迄今仍未尋獲。
蔡總統今天發布總統令，追晉何子雨為空軍少校，自民國106年11月7日生效，也就是何子雨失聯的那天。
空軍司令部將官表示，已認定何子雨因公殉職，撫卹會依規定從優辦理，並替何子雨舉辦追晉典禮；至於祈福會時間仍未確定，會依家屬意願配合。（編輯：張均懋）1070605
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