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彈劾案記名投票否漸有共識 下週定案實施

發稿時間：2018/06/05 21:00

最新更新：2018/06/05 21:00

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（中央社記者劉麗榮台北5日電）監察院今天討論彈劾案記名投票與否，監察院秘書長傅孟融會後表示，會中對記名、不記名意見趨近一致，準備適度修正看看能否共提版本，具體內容在下週院會確定後實施。

總統蔡英文提名的11名監察委員今年2月上任後，就由監委蔡崇義領銜提案修改監察法施行細則，將彈劾案審查會現行的無記名投票改為記名投票，獲新任監委和前總統馬英九時期任命的監委王美玉連署支持。

監察法施行細則規定，彈劾案審查會投票時，應有審查委員9人以上出席，由出席委員用無記名投票表決，以投票委員過半數同意成立決定。

不過，經監察院4、5月談話會討論沒結果。監委陳慶財另提「無記名投票為原則，記名為例外」版本，獲13名馬英九任內所提名監委連署。

監察院再度召開談話會，傅孟融會後轉述，討論兩種版本，一是以記名為原則，無記名為例外；二是以無記名為原則，記名為例外。

傅孟融說，會中對記名部分，看法相當接近，兩種版本都有同意的部分，決議希望兩個版本能在院會前再交換意見，尋求更多共識，適度修正，看能否共提一個版本送院會通過。

監察院副秘書長許海泉說，監委們在會議上充分表達意見，希望監委更精準草擬出哪些情況要記名、哪些為例外。

與會人士表示，陳慶財版本提及4個例外得記名投票情況包括五院院長、副院長、總統府秘書長等首長、社會矚目具影響性等案件；不過，有監委認為，「這些重要案件都可以記名，其他還有什麼無法記名？」

不過，支持陳慶財版本的監委說，原則還是以無記名為主，但願開放有例外情況。

如果院會前仍維持兩案，是否動用表決？傅孟融說，「不會」，還是會用共識決方式。記名與否已討論許久，過去幾屆也曾討論過，記名與無記名沒有絕對的好或壞。

傅孟融表示，相關討論是針對已通過的彈劾案，未通過的彈劾案，按監察法規定，仍不對外公布。

監察法規定，監察院人員對彈劾案，在未經移付懲戒機關前，不得對外宣洩；監察院於彈劾案移付懲戒機關時得公布之。

許海泉表示，多數監委認為不宜再拖，下週院會將定案，院會通過後施行，屆時須修改監察法施行細則和辦理糾舉彈劾相關辦法。（編輯：李明宗）1070605

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