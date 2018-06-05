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聽到周杰倫打氣音檔 傘兵秦良丰落淚

發稿時間：2018/06/05 22:50

最新更新：2018/06/05 22:50

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（中央社記者蘇木春台中5日電）陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘意外墜地，送醫救治，目前生命跡象穩定，藝人周杰倫特別錄製音檔打氣，秦良丰今晚聽到周杰倫的聲音激動流淚，秦父向音樂公司致謝。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止(OHCA)被救回，經連日救治病情趨於穩定。

秦良丰熱愛藝人周杰倫與楊丞琳，秦良丰的妹妹也在病床旁，特別播放周杰倫的「稻香」、「聽媽媽的話」與楊丞琳的「年輪說」、「青春住了誰」等歌曲，秦良丰的同袍也到兩名藝人的臉書（Facebook）粉絲團留言，希望能夠為秦良丰加油打氣。

周杰倫所屬的杰威爾音樂公司今天表示，因為時間差的關係，人在海外的周杰倫透過媒體得知消息，立刻就為秦良丰錄下加油打氣的音檔，透過工作人員給秦爸爸，希望幫助病情趕快好起來，而秦爸爸收到錄音也相當感激。

醫療團隊表示，秦良丰因今天上午進行腳踝修補手術，經施打麻藥呈現睡眠狀態，直到晚間麻藥較退秦良丰清醒後，才聽到周杰倫的加油音檔，秦良丰當場就激動流下眼淚，秦父不斷致電杰威爾音樂公司表達感謝。（編輯：李亨山）1070605

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