汶萊泰菲3國免簽是否續辦 外交部：參考執行成效

（中央社記者顧荃台北6日電）外交部試辦汶萊、泰國、菲律賓國民來台免簽證措施將於7月31日到期，外交部下週將召開跨部會會議討論是否續辦。外交部今天說，試辦期間的執行成效將是續辦與否的重要參考依據。



外交部發言人李憲章上午表示，推動觀光交流與合作為新南向政策的重要工作，為吸引更多東南亞旅客來台觀光，政府推出給予東南亞國家民眾來台多項簽證便利措施。不過，若有意再延長給予相關簽證便利待遇前，仍須經相關部會機關充分討論研議，以確認對台灣經濟、觀光、社會及治安等層面的影響，及相關可能風險是否在可控制範圍內。



李憲章說，目前給予泰國、菲律賓、汶萊的免簽證待遇仍為試辦性質，政府近期將進行跨部會協商研議是否續辦，試辦期間的執行成效也將作為未來續辦與否的重要參考依據。



外交部2016年8月起試辦泰國及汶萊國民來台免簽證措施，去年4月宣布延長至今年7月31日。去年11月起試辦對菲律賓國民免簽證來台措施，試辦期間至今年7月31日。



根據觀光局統計資料，2016年菲國來台人數為17萬2475人次，2017年增至29萬784人次；泰國來台人次從2016年的19萬5640人次增至2017年的29萬2534人次。（編輯：李信寬）1070606