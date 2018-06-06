姚文智：吳音寧如不好用 柯文哲有權力換掉她

民進黨台北市長參選人姚文智6日受訪時說，北市長柯文哲對前北農總經理韓國瑜跟吳音寧態度差很多。中央社記者朱則瑋攝 107年6月6日

（中央社記者朱則瑋台北6日電）民進黨台北市參選人姚文智今天說，北農總經理吳音寧如果不好用，台北市長柯文哲絕對有權力換掉，不要每天糾纏，「該追究就追究，該還她清白就還她清白，該換掉就換掉」。



行政院長賴清德、台北市長柯文哲及民進黨台北市參選人姚文智今天共同出席在世貿三館舉辦的INNOVEX開幕式，柯文哲率先抵達會場，先到台北館參觀後，隨後在門口等待迎接賴清德，期間姚文智也趕到現場，與柯文哲微笑握手，雙方並沒有太多互動。



台北農產運銷公司總經理吳音寧因為業務推廣費使用等問題挨批，台北市政府已派人到北農查帳。



姚文智今天會後受訪時說，大家可以回頭看看，柯文哲過去在韓國瑜擔任北農總經理時，愛之入骨，對現在的吳音寧卻好像恨之欲其死。



姚文智指出，當時韓國瑜發生發獎金、菜價波動等爭議問題，而現在吳音寧也有些爭議，面對不同人，看到柯文哲有不同的態度，「愛韓國瑜，討厭吳音寧」。何必一直糾纏在吳音寧上，如果不好用，柯文哲做為台北市大家長，絕對有權力要換掉就換掉，不要每天糾纏，放著正事不做，這是不應該的態度。



姚文智表示，柯文哲不要怪到北農持股比例，當市長想要換掉這人，就趕快換掉，當吳音寧有問題，就把問題整理清楚，該追究就追究，該還她清白就還她清白，該換掉就換掉。



此外，民進黨籍的北市民政局長藍世聰，日前表態支持柯文哲，姚文智表示尊重。姚文智說，黨部提到，「違紀助選」4字就開除黨籍，不會因為支持柯文哲而被開除黨籍，立場很清楚；黨是規定選舉競爭時不得替他人助選跟站台，把這原則守住就好。



他說，選舉競爭馬上就要開始，但市政推動還是要延續，就像他剛剛活動上，也是跟柯文哲站在一起，一起推動市政活動。（編輯：李淑華）1070606