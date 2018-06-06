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外交部推特為台發聲 獲國際媒體引用

發稿時間：2018/06/06 12:34

最新更新：2018/06/06 12:34

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（中央社記者顧荃台北6日電）外交部今天表示，自從4月16日設立推特（Twitter）官方帳號，主動對國際時事表達台灣立場與聲明，推文多次獲美國CNN、紐約時報及英國衛報等國際主流媒體引用，傳達台灣的聲音。

外交部長吳釗燮上午透過新聞稿表示，外交部推特成立僅一個多月，已逐漸在國內外累積知名度及影響力。外交部將持續努力不懈，積極為台灣發聲，並靈活運用現有的推特、臉書、Instagram及Youtube等新媒體平台，多元化對外發聲管道，爭取更多國際友人對台灣的認同與支持。

外交部指出，外交部推特使用英、日、法、西、德等語言，已發送290餘則推文，目前統計觸及人數超過140萬，並有約4200位使用者追蹤，包括BBC、彭博新聞社、CNN、紐約時報、華爾街日報等國際媒體記者，以及各國研究國際關係的學者與相關智庫。

外交部表示，外交部推特針對重大國際新聞做出即時回應，成為國際媒體報導引用的來源管道之一，例如抗議加拿大航空公司與服飾商GAP的推文獲得美國CNN網站報導，使台灣立場受到國際社會關注；台灣感謝美國參議員支持台灣的推文，更獲得紐約時報網站納入其報導附圖，作為強調台美關係密切友好的例證。

外交部說，在台灣未受邀參加本屆世界衛生大會（WHA）後，外交部推特即時回應WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）歡迎各界參加本屆WHA的推文，陳述台灣未接獲邀請函的不合理之處，全球眾多網友也在譚德塞的推特留言，強烈表達對台灣未能獲邀與會的不滿。（編輯：李淑華）1070606

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