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撤竹縣長提名全民調 國民黨:中常會決議

發稿時間：2018/06/06 14:25

最新更新：2018/06/06 14:25

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（中央社記者謝佳珍台北6日電）中國國民黨籍立法委員柯志恩質疑撤銷以全民調決定新竹縣長人選，邏輯錯誤。國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，國民黨中常會通過決議撤銷，必須遵守。

國民黨中常會5月30日撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議後，全民調、徵召、開放參選都是可能選項。國民黨中央提名協調小組6月1日前往新竹縣，聽取基層對縣長提名的看法。

不過，撤銷全民調卻遭質疑，柯志恩上午接受廣播專訪表示，用全民調是要解決複雜問題，卻因問題複雜而廢除，邏輯完全錯誤；國民黨籍立委蔣萬安說，應尊重一開始的規則。

有關新竹縣長選舉提名，李哲華告訴中央社記者，國民黨中常會日前通過中常委所提臨時動議，撤銷原先協調會決定的全民調，並授權中央提名協調小組研訂策略處理；中央提名協調小組聽取基層意見後，地方會進行整合，中央也會密切與地方溝通。

是否下週中常會決定提名人選，李哲華說，要看地方整合情況。

國民黨發言人洪孟楷也說，新竹縣長提名作業，中央提名小組透過各種在地連結管道尋找「最能勝選」的人選，目的是為延續國民黨在新竹縣的執政，且決定方式經中常會決議通過，這是民主的過程，盼各界尊重。

洪孟楷表示，新竹縣長提名人選沒有預設立場，中央提名小組會全力協調，國民黨絕對沒有分裂的本錢。國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態爭取新竹縣長提名。

年底縣市長選舉，國民黨目前僅剩下新竹縣尚未完成提名。（編輯：郭萍英）1070606

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