/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate Spade川金會彭佳慧陳美伶
>rss

立院臨時會將審軍改 八百壯士11日再度動員

發稿時間：2018/06/06 15:36

最新更新：2018/06/06 15:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉麗榮台北6日電）軍人年改草案預計在立法院臨時會審查。反軍改團體八百壯士發出動員令，副指揮官吳斯懷今天表示，將號召軍公教警消人員聲援國民黨立委、親民黨立委，讓政府聽到人民聲音。

八百壯士昨天在臉書發布訊息，因應立法院自11日起加開臨時會審查「陸海空軍軍官士官服役條例」草案，八百壯士擬在11日到15日動員，11日上午9時集結青島東路，聲援立法院談話會協商法案；13日上午10時到司法院遞送公、教人員釋憲聲請；14日、15日上午集結青島東路，聲援院會審查法案。

八百壯士說明，此次活動動員以北部地區為主，中南部地區袍澤視個人狀況適時參與。

八百壯士副指揮官吳斯懷下午受訪指出，因應立法院審軍人年改法案，他們不能置身事外，要聲援國民黨、親民黨立法委員在議場內的協商，希望政府聽到人民的聲音。目前人數無法預估，許多軍公教警消退休人員聽到消息都前來報名參加。

立法院外交及國防委員會4月底審查軍改草案，八百壯士集結在立法院前抗議，現場一度發生衝撞立院、警察與記者被毆打等衝突。

吳斯懷指出，八百壯士進行陳抗一向主張理性平和，要求參與者絕對不能動警察與記者，他們也會編組維護記者採訪安全。目前申請路權範圍包括青島東路、濟南路、中山南路和凱道。

吳斯懷表示，目前公教年改釋憲案已完成38席立委連署，包括34席國民黨籍立委、3席親民黨籍立委和一席無黨籍立委高金素梅，13日將正式向司法院遞件，他有信心可以成案，也呼籲大法官秉持專業受理釋憲案。

他表示，軍人年改法案將等三讀通過後，再提出釋憲聲請。

立法院臨時會預計在11日展開，立法院長蘇嘉全預計在8日召集朝野協商臨時會事宜，民進黨立院黨團規劃將軍改案列為臨時會的首案。（編輯：李淑華）1070606

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP