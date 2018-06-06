/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate Spade川金會彭佳慧陳美伶
>rss

市府查北農帳 陳吉仲：思考有無符合公司治理

發稿時間：2018/06/06 15:40

最新更新：2018/06/06 15:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者呂欣憓台北6日電）行政院農業委員會副主任委員陳吉仲今天表示，北農是一間公司，台北市政府會同政風與其他單位配合監察人去查帳，「有無符合公司治理，台北市政府可能可以自己去思考看看。」

民主進步黨今天下午舉行中常會，邀請陳吉仲專案報告，陳吉仲會前受訪做上述表示。

台北農產運銷公司總經理吳音寧使用業務推廣費惹議，北農監察人、台北市財政局副局長沈榮銘今天受訪表示，昨天下午2時與市場處、北農官股董事、政風處、會計師等人員前往北農查帳。

陳吉仲表示，北農是一間公司，有三個監察人，農委會、台北市政府、民間團體各一，監察人本來就應該扮演監察人的角色，「但是政府會同政風與其他單位配合監察人去，有無符合公司治理，台北市政府可能可以自己去思考看看。」

陳吉仲說，他會建議吳音寧把她任內的業務費用，跟前幾任總經理例如韓國瑜的業務費用攤開來，讓社會來公評，這是最直接、最透明、最快的。

陳吉仲表示，農委會認為吳音寧在總經理任內做的績效和改革，絕對比前任總經理韓國瑜還要好，例如吳音寧績效比韓國瑜好，業務費用用得比韓國瑜少，人事制度現在全面改為招考而不是自己決定。

陳吉仲說，吳音寧任內一年多，果菜市場批發價格，都比韓國瑜任內還高，除了所謂的寒害和颱風之外，種種專業比較，「當然吳音寧做的絕對有達到我們的要求，她只是在應付外界的質疑的反應比較慢，這個部分有很大的精進空間。」

對於台北市長柯文哲不斷表示吳音寧是農委會決定的，前民主進步黨籍立法委員賴坤成今天在臉書發文指出，北農人事慣例由農委會提總經理、北市府推董事長，當府院黨一致推薦賴坤成，柯文哲卻以橫加阻撓、堅持要用非政治人物的專業人士，農委會不得已才再提吳音寧，柯文哲現在卻翻臉不認。

對此，陳吉仲說，一年前，農委會跟台北市政府共同合作共推董事長與總經理，那是當時的共識。（編輯：張均懋）1070606

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP