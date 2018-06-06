金門漢光演習 離島首位裝甲女排長成嬌點

漢光演習第3天，離島首位裝甲部隊女軍官的金防部戰車營戰一連少尉排長何玟蒨（圖），成為「嬌」點，她說，從軍雖然辛苦，但從沒想過放棄。中央社記者黃慧敏攝 107年6月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）漢光演習第3天，離島首位裝甲部隊女軍官的金防部戰車營戰一連少尉排長何玟蒨，成為「嬌」點，她說，從軍雖然辛苦，但從沒放棄，經過演習更體會擔任指揮官的使命和重要性。



金門防衛指揮部今天在料羅海灘實施「南海岸反登陸作戰」實兵操演，模擬敵方船團搭載敵軍登陸後，建立灘頭堡及防禦工事；戰車營接獲「即刻反擊」電令後，以迅雷奔馳的氣勢掃蕩。演習場面震撼，演練全程緊湊逼真。



擔任演習戰車排排長的何玟蒨指揮若定，弟兄間的配合十分有默契。



23歲的何玟蒨來自台中，民國106年7月25日到金防部，8月1日到裝訓部分科訓，今年2月17日返營，正式歷練當排長。



金防部政戰主任史順文說，何玟蒨是陸軍官校唯二選擇裝甲兵科的女學生，也是離島首位在裝甲部隊擔任領導職務的女性軍官。



完成演習後，何玟蒨受訪表示，兒時看軍教片讓她憧憬軍中生活，高中畢業後報考陸軍官校；她說，在陸官時因為沒有學姐挑戰裝甲，特別選擇裝甲兵科來挑戰自我。





離島首位裝甲部隊女軍官的金防部戰車營戰一連少尉排長何玟蒨（左2）6日參與漢光演習，成為「嬌」點；她說，和弟兄間的配合十分有默契，經過演習更體會指揮官的使命和重要性。中央社記者黃慧敏攝 107年6月6日

何玟蒨說，女生體力本來就比男生小，剛開始訓練時，體能負荷真的很吃重，但靠著在裝甲兵學校的磨練加上自我訓練，還是達到要求。她說，過程雖然辛苦，但是從來沒有掉淚，也沒想過要放棄。



金防部長官肯定她平日與弟兄的相處，何玟蒨說，指揮弟兄就像在學校對待學弟妹一樣，沒有特別差異；雖然身為上級，但以關懷的角度和同理心為弟兄設想，和弟兄相處愉快。



她說，不會因為自己少數女性身分得到長官特別的關懷，「長官一視同仁」。



何玟蒨的父母在台中大甲經營油條批發，對她從軍十分支持；來金門3個月，她坦承夜晚會有一點想家。何玟蒨還有一個妹妹在讀餐飲科系，是否推薦妹妹也加入國軍，她說，妹妹有自己的興趣。



談到對軍校學弟妹的期許，何玟蒨說，裝甲兵學校可以學到很多技術和專業科目，而一輛裝甲車有4名成員，更可訓練領導能力。她建議學弟妹有機會的話，可以選擇裝甲兵試試看。



今天演練過程，戰車藉由交互躍進方式實施接敵運動，而後摧毀敵側防關、隘路通過、遇武裝直升機攻擊及衝鋒等戰場景況，驗證戰車部隊狀況處置能力。



何玟蒨說，經過演習更加體會擔任指揮官的使命和重要性。



金防部指揮官郝以知肯定參演部隊的優異表現，期勉官兵透過演習，累積軍事專業能力與經驗，持續勤訓精練，捍衛疆土。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070606