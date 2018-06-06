陸戰隊模擬夜戰犯台共軍 震撼影片獲按讚[影]

國軍漢光34號演習進入第3天，模擬共軍進犯台灣，國軍在北中南多處實施反登陸作戰，國防部貼出海軍陸戰隊夜間殲敵的震撼影片，獲得不少網友按讚。（圖取自國防部發言人臉書www.facebook.com/MilitarySpokesman）

（中央社記者游凱翔台北6日電）國軍漢光34號演習今天進入第3天，模擬共軍進犯台灣，國軍在北中南多處實施反登陸作戰，國防部貼出海軍陸戰隊夜間殲敵的震撼影片，獲得不少網友直按讚。



漢光34號演習進入第3天，依照演練期程，今天為模擬共軍進犯台灣，國軍官兵則在台灣北、中、南多處實施反登陸作戰，擊退欲搶灘上岸的共軍。



海軍陸戰隊也上傳模擬夜間殲滅敵人的影片，在夜間使用照明彈後，以戰術路線交互掩護挺進，並朝假想敵區域發起攻擊，展現陸戰隊夜戰能力。



海軍陸戰隊表示，必須在變化莫測的戰爭實況中掌握先機、主宰戰場及擴大戰果，無論在登陸或反登陸作戰中，陸戰隊均能有效發揮高機動力、精準火力，讓陸空一體，不僅宜海宜陸、攻防兼備，更能有效進行兩棲快速反應、地面打擊等任務。



夜戰影片在「國防部發言人」臉書張貼後，不少網友直按讚，並留言「以你們為榮」、「永遠忠誠」、「國軍加油」等，鼓勵的言語不停在留言串中出現。（編輯：林興盟）1070606





海軍「漢光34號」虎斑英豪-夜戰 💥虎斑英豪-夜戰💥＃海軍 ＃虎斑 ＃夜戰戰爭不分黑夜白晝，敵人永遠俟機乘隙而入！海軍陸戰隊官兵全天候待命，給予來犯之敵迎頭痛擊！殲敵於灘岸！克敵制勝！（海軍司令部製作） 由國防部發言人發佈於 2018年6月5日