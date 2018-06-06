年底縣市長選舉 蔡英文：每縣市只支持一人

身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）6日在民進黨中央黨部出席「縣市暨勞工黨部新任主委宣誓典禮」，致詞勉勵當選的各縣市黨部主委。中央社記者吳家昇攝 107年6月6日

（中央社記者呂欣憓台北6日電）民進黨主席蔡英文今天說，年底縣市長選舉，「每個縣市，都只有一個堅定支持的候選人，民進黨只有團結才有機會，沒有分裂內亂的空間。」黨部要對網路謠言啟動闢謠行動。



民主進步黨今天下午在中常會後舉行「縣市暨勞工黨部新任主委聯合宣誓典禮」，兼任黨主席的總統蔡英文在典禮中頒發感謝狀給卸任黨部主委，感謝他們兩年來的努力及辛勞，並授予新任黨部主委當選證書。



蔡英文致詞時說，2016年民進黨執政以來，面對很多艱難的改革工作，年金改革、轉型正義、社會住宅、5+2產業創新、經濟結構轉型，每一樣事情都很艱辛也不討好，而且都是不簡單的工作，不過，好做的以前就做完了，不會輪到民進黨來做。



蔡英文說，黨部主委都是在第一線幫忙做執政的辯護，也幫民進黨收聽民意，大家做政府的眼睛、耳朵、嘴巴，第一線接觸支持者，告訴支持者，民進黨執政在替台灣做什麼，支持者的抱怨、建議、感受，民進黨都要去深深地體會。



蔡英文說，時間過得很快，2018年的選戰又要到了，這一次選戰有一個重大的意義，就是做到一半的改革工作，跟民進黨的台灣主體跟主權價值，一定要堅持下去。



蔡英文表示，要請大家特別做三件事情，第一，年底的選戰是非常重要的，期待新任跟連任的主委，帶領黨部的同志，組成最強的輔選團隊，共同贏得年底的大選。



蔡英文說，第二，要大力宣揚民進黨執政的成績，民進黨有時候感覺起來是一個比較「古意」的政黨，努力做事，忙著做事卻沒有大聲地說出成果，但是執政是有成績，也希望大家在努力做事兩年之後，現在要走出來大聲講，而且要到處講，重複講，讓支持者知道，投票給民進黨的價值在哪裡。



蔡英文說，第三，面對網路謠言，一定要幫忙澄清，也要順便教導選民分辨假消息、假新聞，中央黨部跟各地方黨部要合作，啟動闢謠行動；除了網路作戰，各地方黨部也要直接和選民面對面溝通，她相信這應該是最有效的澄清跟說明的方式，千萬不要讓對手扭曲真相。



蔡英文說，年底的大選，是一場艱困的挑戰，每個選區都將是激戰區，不容過度樂觀，縣市長選舉「每個縣市，都只有一個堅定支持的候選人，情勢非常嚴峻，民進黨只有團結才有機會，沒有分裂內亂的空間。」



蔡英文最後表示，民進黨要面對的，不只是對手候選人，還有中國無所不在的打壓，所以民進黨一定要堅定團結，才能贏得勝選；「團結勝選」就是民進黨最重要的目標，2018沒有失敗的空間，只有勝選，才能讓改革堅定地走下去。（編輯：林興盟）1070606



