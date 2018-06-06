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蔡英文：爭取加入CPTPP 保有農業競爭力

發稿時間：2018/06/06 18:27

最新更新：2018/06/06 18:27

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（中央社記者呂欣憓台北6日電）民進黨主席蔡英文今天表示，政府要確保本土性敏感糧食作物等的生產，並提升其他具有競爭優勢的農作產業，讓政府在積極爭取加入CPTPP後，台灣農業可以保有競爭力。

民主進步黨今天下午舉行中常會，會中邀請農委會副主委陳吉仲以「從520農民運動七大訴求談新農業的進度與檢討」為題進行專案報告，民進黨發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka ）會後轉述兼任黨主席的總統蔡英文聽取專案報告後裁示。

蔡英文說，陳吉仲以自己當年親身參與520農民運動的經驗作切入，大家可以看到台灣農業的產業變遷軌跡，也看到了民進黨兩次執政，都認真面對農民和農村的困境，積極提出進步的政策，提升農業的發展，也改善農民和農村的困境。

蔡英文說，農業不但是國家的基礎，更是國民飲食健康的基礎，政府的責任，是照顧好農民和農業，尤其要確保糧食產銷體系的整合，以及糧食穩定的供應，這是政府對人民的承諾。

蔡英文說，她上任之後，政府陸續開辦「農民職災保險」和「農作物天然災害保險」，這兩項業務和既有的農民保險結合，共同架構出「從農安全體系」，讓每一個農業工作者，都可以在農業安全體系中，確保健康和生產資財的穩定。

蔡英文說，透過完整的安全體系，讓農業工作者生產更健康、更安全的農作物，確保台灣糧食的穩定和安全；政府的責任，就是要積極推動相關政策，確實增加農民的所得，確保民眾買到安全的農產品，這是新農業的目標。

蔡英文說，今年農委會將水利會改制為公務機關，讓水資源真正的公共化，確保每一位農民都能享受到灌溉用水；政府也將服務到灌溉區以外的農民，讓灌溉區外約30萬公頃農地所需的農業用水，可以由農田水利機關來提供必要的服務。

蔡英文進一步指出，在全球經濟自由化的發展下，政府更要提出積極作為，確保本土性敏感糧食作物等的生產，也提升其他具有競爭優勢的農作產業，讓台灣農業在積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，可以保有競爭力。

谷辣斯·尤達卡並轉述，蔡英文也特別表達她對農業的關切，並強調過去執政黨做不到的，民進黨執政兩年做到很多事情，蔡英文期許行政院和部會用更淺顯易懂方式，讓人民更加了解這兩年在農業發展方面的進步。（編輯：張均懋）1070606

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