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外交部宣導資安 吳釗燮呼籲小心釣魚郵件

發稿時間：2018/06/06 19:09

最新更新：2018/06/06 19:17

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外交部長吳釗燮（左）6日在部內主持資訊安全說明會，邀資安公司戴夫寇爾（DEVCORE）執行長翁浩正（右）擔任主講人，兩人在會內也做了簡易資安測試。中央社記者施宗暉攝　107年6月6日外交部長吳釗燮（左）6日在部內主持資訊安全說明會，邀資安公司戴夫寇爾（DEVCORE）執行長翁浩正（右）擔任主講人，兩人在會內也做了簡易資安測試。中央社記者施宗暉攝　107年6月6日

（中央社記者顧荃台北6日電）外交部今天舉辦資安宣導說明會，外交部長吳釗燮表示，外交部常成為駭客惡意攻擊目標，因此他將資安防護列為重點工作。吳釗燮也在現場宣導，呼籲小心釣魚電子郵件，以免中毒。

外交部下午舉辦「資安宣導說明會」，邀請資安公司戴夫寇爾（DEVCORE）執行長翁浩正、國安會諮委李德財與資安監控「安碁公司」總經理吳乙南等人出席。

吳釗燮致詞時表示，外交部業務敏感，一向是駭客惡意攻擊的目標，因此他將加強資安防護列為重點工作，目前已建置完成新型監控系統，也與理念相近國家合作強化資安，並首創邀請國內資安團隊模擬駭客手法，針對外交部主機系統電腦進行攻防演練，找出弱點，進而加強資安。

翁浩正則在現場演練情境攻擊，邀請吳釗燮體驗駭客常用手法，並出考題，詢問吳釗燮連線免費Wifi有什麼資安風險。吳釗燮回答，外交部的wifi是加密的「iMofa」，若連到無加密的「Mofa2」或「lovemofa」，可能遭到入侵。翁浩正稱讚是正確答案，並提醒在座外交部人員，「沒加密的連線都會被竊取資料」。

翁浩正也製作模擬的釣魚電子郵件，標題為「公務員加薪20%」，詢問吳釗燮會不會點開。吳釗燮笑說，「這看起來很誘人」，但他常收到銀行帳單、停車費沒繳等電子郵件，看起來都是釣魚郵件，因此從來不會開啟，駭客攻擊日新月異，要對這些可能的釣魚信加強防備。翁浩正表示，點開釣魚文件會被植入木馬程式，呼籲大家小心。（編輯：林興盟）1070606

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