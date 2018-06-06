中國待轉口郵包遭運出 賴揆要關務署提報告

（中央社記者顧荃台北6日電）媒體報導中國進口的郵包在台北關等待轉口他國前遭運出，引起有毒品流入國內疑慮，行政院長賴清德今天表示，這顯示工作人員警戒心不足，請財政部關務署提檢討報告。



自由時報今天報導，5月7日由基隆港海運進口來自中國的600件郵包，擬透過空運再出口美國時，整個貨櫃被搬走，4小時後才運回，且裡面郵包只剩下100件，研判是毒品走私，並已流入國內。



關務署上午澄清表示，郵包確實遭遠雄貨棧運出再運回，但中間僅有1小時2分鐘，且郵包重量未變；經X光、緝毒犬查驗，無毒品反應，將對遠雄貨棧處停業2個月處分。



行政院晚間發布新聞稿，賴清德下午主持「107年第3次治安會報」時表示，此事件顯示海關關務工作至關重要，治安沒有永久的勝利，只有不斷努力，希望關務署加強注意每批進出口貨物。



賴清德表示，該事件中，工作人員對貨品轉口貿易可能被嫌犯利用調換不法物品的警戒心不足，請加強留意是否為新犯罪型態。為避免類似狀況再次發生，請財政部關務署提檢討報告；另請內政部警政署配合基隆地檢署進行偵辦，加強監控重點公司，並讓社會大眾瞭解。



財政部次長吳自心說，由於過去轉口貨櫃在移運前沒有檢查，直至轉運到下一個目的地時才會開櫃檢查，移運過程隱藏風險，事件後已立即進行檢討。未來，針對轉口高風險貨櫃，於基隆港移運前將進行移檢及緝毒犬嗅聞程序。



他說，此案也突顯民國90年開始實施的「自由貿易港區」貨棧出現自主管理漏洞，未來一旦發現廠商自主管理有缺漏，海關需加強管理強度。



另外，賴清德指出，今年底將進行地方選舉，為防制幫派分子假借政黨名義或以暴力、賄選手段介入選舉，請法務部及內政部妥適規劃選前除暴作為，將打擊幫派犯罪列為今年下半年治安工作要務，並於下次會報提出報告。



賴清德說，近期國內連續發生數起暴力凶殺案件，請內政部警政署進一步調查，並提出精進作為，減少類似情形發生。（編輯：張均懋）1070606