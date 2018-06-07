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竹縣提名全民調遭撤 馬英九：應按原制度

發稿時間：2018/06/07 10:06

最新更新：2018/06/07 10:06

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（中央社記者謝佳珍台北7日電）中國國民黨撤銷以全民調決定新竹縣長人選，引發爭議。前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今天轉述，馬英九認為只要按照原先公布的制度走，不要因人設事，相信就能弭平爭議。

國民黨中常會5月30日通過中常委姚江臨等人提案，撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，未來提名採全民調、徵召、開放參選都是可能選項。

不過，撤銷全民調的決定近日遭質疑，國民黨發言人洪孟楷昨天表示，決定方式經中常會決議通過，這是民主的過程，盼各界尊重。

徐巧芯上午表示，馬英九一貫的原則，就是不介入黨內初選，但也注意到最近初選情勢發展，引發爭議。為免造成親痛仇快的結果，馬英九認為，黨內初選只要按照原有制度走，相信大家都不會有意見，也最能弭平爭議。國民黨沒有分裂的本錢，一定要團結，才能贏得勝選。

她指出，馬英九認為，黨內初選只要按照原先公布的制度走，不要因人設事，相信就能弭平爭議。馬英九也希望，國民黨各縣市的提名人選能盡快出爐，團結一致，贏得年底的勝利。

徐巧芯表示，國民黨中常會去年10月通過「107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，若發生參選人無法協調產生提名人選的情形，就依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」的規定，也就以是全民調的方式進行黨內初選。

她說，今年以來，包括台北市、新北市、台中市等原本競爭激烈的縣市，都是依照去年10月通過的提名辦法，用全民調的方式進行黨內初選，以決定提名人選。民調結果出爐後，原本的競爭對手也都能接受，並支持提名人選，展現君子風度，獲得媒體一致好評，認為國民黨是有制度的優良政黨，在在證明全民調確實公平可行。

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態爭取新竹縣長提名。

年底縣市長選舉，國民黨目前僅剩下新竹縣尚未完成提名。（編輯：黃國倫）1070607

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