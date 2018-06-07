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秦良丰意外後 航特部指揮官帶頭跳傘重整信心

發稿時間：2018/06/07 10:49

最新更新：2018/06/07 11:25

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國軍漢光34號演習7日在台中清泉崗基地進行「反空機（降）作戰演練」，特戰部隊執行空降任務。（軍聞社提供）國軍漢光34號演習7日在台中清泉崗基地進行「反空機（降）作戰演練」，特戰部隊執行空降任務。（軍聞社提供）

（中央社記者游凱翔台北7日電）漢光演習反空降課目今天在清泉崗基地實施，日前因傘兵秦良丰跳傘受傷，為重整信心，航特部指揮官張宗才少將身先士卒、率領200名官兵跳傘，激勵官兵、更彰顯對保傘連的信任。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情趨於穩定。

國軍漢光34號演習今天在台中清泉崗基地進行「反空機（降）作戰演練」，為了重整航特部官兵的信心，張宗才少將身先士卒，帶著特戰官兵「忠義驃悍」精神，親自率領200名特戰官兵，順利完成傘兵空降清泉崗的演習任務。

這項舉動，除了以行動證明航特部官兵的精實訓練外，也能彰顯對保傘連的信任。

國防部表示，秦良丰受傷的這段期間，不僅官兵弟兄自發性的撰寫祈福卡片，國軍官兵甚至紛紛集氣祝福，來自社會各界的打氣留言更如雪花般的湧入秦良丰臉書，將國人、國軍的心緊密結合。

甚至日前航特部官兵駕駛AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機演練時，特別在機艙窗戶內張貼「良丰加油」海報，袍澤間的濃郁情誼，盡在不言中。（編輯：林沂鋒）1070607

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