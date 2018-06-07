漢光反空降演習 第四聯隊F-16代替花蓮基地參訓

國軍漢光34號演習實彈實兵演練7日進入第4天，在台中清泉崗基地實施「聯合反空（機）降作戰演練」，參與演訓的F-16戰機已完成特檢，但由嘉義空軍基地代替花蓮基地執行任務。中央社記者郭日曉攝 107年6月7日

（中央社記者游凱翔台北7日電）國軍漢光34號演習今天在台中清泉崗機場進行反空降課目，參與演訓的F-16戰機在吳彥霆飛官失事後，昨天已完成特檢，今天是二度演訓，但由嘉義空軍第四聯隊代替花蓮基地參訓。



空軍官校98年班畢業的吳彥霆，4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，在新北市五分山區失事殉職，目前仍未尋獲黑盒子中最為關鍵的「記憶體」，空軍司令部官員表示，持續搜索中。



由於適逢漢光34號演訓期間，為確保安全，國防部4日宣布停止F-16在漢光的演訓任務，並進行特檢。



空軍司令部官員表示，參與演訓的F-16戰機昨天已完成特檢，但由嘉義空軍基地代替花蓮基地執行任務，昨天已首度參與訓練任務。



今天清泉崗基地聯合反空（機）降作戰演練，空軍派出多架次的F-16戰機擔任攻擊台灣的假想敵任務，並由扮演防衛軍的IDF經國號戰機進行演訓。（編輯：蘇志宗）1070607



