/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate SpadeNBA谷阿莫陳偉殷
>rss

漢光反空降演習 第四聯隊F-16代替花蓮基地參訓

發稿時間：2018/06/07 11:42

最新更新：2018/06/07 11:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國軍漢光34號演習實彈實兵演練7日進入第4天，在台中清泉崗基地實施「聯合反空（機）降作戰演練」，參與演訓的F-16戰機已完成特檢，但由嘉義空軍基地代替花蓮基地執行任務。中央社記者郭日曉攝　107年6月7日國軍漢光34號演習實彈實兵演練7日進入第4天，在台中清泉崗基地實施「聯合反空（機）降作戰演練」，參與演訓的F-16戰機已完成特檢，但由嘉義空軍基地代替花蓮基地執行任務。中央社記者郭日曉攝　107年6月7日

（中央社記者游凱翔台北7日電）國軍漢光34號演習今天在台中清泉崗機場進行反空降課目，參與演訓的F-16戰機在吳彥霆飛官失事後，昨天已完成特檢，今天是二度演訓，但由嘉義空軍第四聯隊代替花蓮基地參訓。

空軍官校98年班畢業的吳彥霆，4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，在新北市五分山區失事殉職，目前仍未尋獲黑盒子中最為關鍵的「記憶體」，空軍司令部官員表示，持續搜索中。

由於適逢漢光34號演訓期間，為確保安全，國防部4日宣布停止F-16在漢光的演訓任務，並進行特檢。

空軍司令部官員表示，參與演訓的F-16戰機昨天已完成特檢，但由嘉義空軍基地代替花蓮基地執行任務，昨天已首度參與訓練任務。

今天清泉崗基地聯合反空（機）降作戰演練，空軍派出多架次的F-16戰機擔任攻擊台灣的假想敵任務，並由扮演防衛軍的IDF經國號戰機進行演訓。（編輯：蘇志宗）1070607

國軍漢光34號實彈實兵演練，7日進行空軍台中清泉崗基地的「中部聯合反空（機）降作戰」演練，參與演訓的F-16戰機已完成特檢，由嘉義空軍基地代替花蓮基地執行任務。中央社記者郭日曉攝　107年6月7日國軍漢光34號實彈實兵演練，7日進行空軍台中清泉崗基地的「中部聯合反空（機）降作戰」演練，參與演訓的F-16戰機已完成特檢，由嘉義空軍基地代替花蓮基地執行任務。中央社記者郭日曉攝　107年6月7日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP