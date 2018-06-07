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颱風假怎麼放 氣象局將與縣市長視訊會議

發稿時間：2018/06/07 12:57

最新更新：2018/06/07 13:16

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中央氣象局7日說，為幫助地方政府決定是否放颱風假，今年起將在颱風侵襲前一天晚間7時，與地方縣市首長連線舉行視訊會議。（中央社檔案照片）中央氣象局7日說，為幫助地方政府決定是否放颱風假，今年起將在颱風侵襲前一天晚間7時，與地方縣市首長連線舉行視訊會議。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北7日電）中央氣象局今天說，為幫助地方政府決定是否放颱風假，今年起將在颱風侵襲前一天晚間7時，與地方縣市首長連線舉行視訊會議，提供颱風詳細資訊，協助地方政府決定是否放颱風假。

颱風假放不放、怎麼放，常常造成地方政府困擾。台北市長柯文哲在104年9月杜鵑颱風來襲時，原本決定只放半天假，臉書被民眾抱怨灌爆，後改為放假整天，隔天卻沒什麼風雨，柯文哲因此說「這種天氣放颱風假，對不起國家民族」；行政院長賴清德擔任台南市長期間，去年7月海棠颱風來襲時，本決定不放颱風假，隔天因風雨轉大，清晨臨時決定放假，被民眾罵翻，賴清德還為此道歉。

中央氣象局長葉天降上午在行政院會向賴清德報告「氣象資訊智慧應用成果與展望」，報告指出，今年將推出「颱風強風」告警服務、提供高溫3級燈號資訊，並與縣市首長颱風視訊會議等3項新服務。

葉天降出席院會後記者會時表示，賴清德日前指示，希望氣象局提供地方政府更多颱風資訊，因此今年起，將在發布陸上颱風警報後、颱風直接侵襲的前一天晚間7時，召開視訊會議與縣市首長連線，針對颱風動向、影響時程及風雨預估等重要資訊進行說明，目的之一就是協助地方政府做是否放颱風假的決策。

另外，葉天降說，今年將上路的「颱風強風」告警服務，將比照地震預警系統，在平均風速大於12級、陣風大於14級時，將強風警報推播到手機，提醒民眾注意安全。

葉天降指出，需要發出警報的強風，強度會讓樹木折斷，且會造成高速行駛車輛危險，當收到警報時，民眾最好停下交通工具，並尋找遮蔽。（編輯：李信寬）1070607

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