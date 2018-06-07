氣象局高溫燈號資訊 15日上路

中央氣象局長葉天降（圖）7日在行政院會上報告「氣象資訊智慧應用成果與展望」，報告指出，今年將推出「颱風強風」告警服務、提供高溫資訊三級燈號、與縣市首長颱風視訊會議等三項新服務。中央社記者施宗暉攝 107年6月7日

（中央社記者顧荃台北7日電）中央氣象局今天表示，15日起將發布高溫資訊，以攝氏36度、38度與持續時間為標準，將高溫分成黃、橙、紅等三種燈號，民眾可在中央氣象局網站或APP查詢。



今年5月屢創高溫，根據中央氣象局觀測，去年夏天台北有19天高溫超過攝氏37度，創氣象局設站120年來紀錄，民進黨立委李昆澤也在立法院交通委員會要求氣象局發布高溫特報，以提醒民眾留意極端天氣。



中央氣象局長葉天降上午在行政院會向賴清德報告「氣象資訊智慧應用成果與展望」，報告指出，今年將推出「颱風強風」告警服務、提供高溫資訊三級燈號、與縣市首長颱風視訊會議等三項新服務。



葉天降出席行政院會後記者會時表示，在高溫資訊方面，將依氣溫和連續時間，分成黃、橙、紅三種燈號，預計15日開始發布，民眾可利用中央氣象局網站或APP查詢。



葉天降說明燈號指出，地面氣溫達攝氏36度為黃燈；若達到38度，或昨天、前天與今天連續3天以上達到36度，將升級為橘燈；連續3天以上達到38度，則是紅燈。



葉天降說，發布高溫燈號資訊的用意是提醒民眾避免從事戶外活動，注意防曬與補充水分，與日前討論是否放高溫假沒有關係。（編輯：蘇志宗）1070607