/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA陳偉殷傅達仁谷阿莫
>rss

公督盟年底公布落選指標 盼地方議會更透明

發稿時間：2018/06/07 13:18

最新更新：2018/06/07 14:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
公民監督國會聯盟7日上午在立法院召開記者會，公開向民眾徵集地方議員的落選指標，盼複製監督國會的經驗到監督地方議會，給民眾在年底投票時重要參考指標，希望未來地方議會更透明。中央社記者鄭傑文攝　107年6月7日公民監督國會聯盟7日上午在立法院召開記者會，公開向民眾徵集地方議員的落選指標，盼複製監督國會的經驗到監督地方議會，給民眾在年底投票時重要參考指標，希望未來地方議會更透明。中央社記者鄭傑文攝　107年6月7日

（中央社記者王承中台北7日電）公督盟執行長張宏林今天表示，公督盟將複製國會監督經驗到地方議會，盼民眾提供落選指標，公督盟將在年底選舉前公布供民眾投票時參考，希望未來地方議會更透明。

地方議員選舉將在年底舉行，公民監督國會聯盟今天在立法院召開記者會，公開向民眾徵集地方議員的落選指標，盼複製監督國會的經驗到監督地方議會，給民眾在年底投票時重要參考指標，在張宏林率領下，高喊「國會監督，地方扎根，奧議員OUT」的口號。

張宏林表示，公督盟今年組織定調為「國會監督，地方扎根」。他說，地方議會問題叢生，甚至是台灣威權遺毒的最後一塊地方，如何把監督國會經驗複製到監督地方議會就顯得非常重要。公督盟去年成立全國議會監督聯盟，串連各地監督政府、議會的組織。

張宏林說，公督盟今天公布第一版的奧議員指標，包括涉及貪污、詐領公款、性騷等司法案件、使用暴力、口出穢言的言行脫序、關說等指標，也希望民眾到公督盟臉書寫下奧議員的行為。公督盟將在11月24日投票日之前公布各項指標，其他監督地方議會團體也會公布現任議員相關數據，給民眾在投票時有重要參考指標。

公督盟理事長黃秀端表示，公督盟這次把主題放在地方議會，是希望將公督盟監督國會的經驗到地方扎根。她說，地方議會問題多，有些議會訊息都不公開、搞黑箱，甚至有些議會這20年來未刪過任何預算。

她說，公督盟希望讓未來的議會更為透明，議員也適任，希望透過這樣的指標，淘汰不適任的地方議員，讓地方議會更加透明。（編輯：楊凱翔）1070607

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP