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撤竹縣長提名全民調 國民黨盼各界尊重

發稿時間：2018/06/07 14:44

最新更新：2018/06/07 14:44

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（中央社記者謝佳珍台北7日電）前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱都主張新竹縣長提名應依照原本決議的全民調。國民黨發言人洪孟楷今天表示，撤銷全民調經中常會通過，這是中常會民主的決定，盼各界尊重。

中國國民黨中常會5月30日通過中常委姚江臨等人提案，撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，未來提名採全民調、徵召、開放參選都是可能選項。

不過，撤銷全民調昨天遭國民黨籍立法委員柯志恩、蔣萬安等人質疑邏輯錯誤，主張應該尊重一開始的遊戲規則。

馬英九上午也透過發言人徐巧芯表達力挺制度；馬英九認為，黨內初選只要按照原有制度走，相信大家都不會有意見，也最能弭平爭議。黨內初選只要按照原先公布的制度走，不要因人設事，相信就能弭平爭議。

洪秀柱辦公室發言人李昶志下午則說，中常會為黨的最高權力機構，中常會不應該打臉中常會，更不應該在重要決策時一直反反覆覆。過去國民黨臨全會「換柱」事件，黨費爭議引起白海芋事件，都是因人設事，因人廢事的例子。

李昶志轉述，洪秀柱呼籲，應本於民權初步精神，已決事務不得再議的原則，維持原決議，跟著制度走。

對於馬英九、洪秀柱都主張新竹縣長提名應依照原先全民調的決議，洪孟楷表示，國民黨在縣市長提名的目標很明確，就是希望各地都能勝選，所以不會有因人設事的狀況，也沒有預設立場。

他說，新竹縣長候選人提名作業，目前由中央提名協調小組透過各種在地連結管道尋找「最能勝選」的人選。撤銷全民調，是5月30日經由中常會決議通過，這是中常會民主的決定，盼各界都能夠尊重。

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態爭取新竹縣長提名。

年底縣市長選舉，國民黨目前僅剩下新竹縣尚未完成提名。（編輯：郭萍英）1070607

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