魏明谷：專注做事 以政績爭取認同

彰化縣長魏明谷接受中央社專訪時暢談就任以來的政績與對空污等議題看法，並強調自己是做事的人，相信選民的眼睛是雪亮的，有信心以政績獲得支持。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年6月7日

九合一選舉 決戰彰化縣（1）（中央社記者吳哲豪彰化7日電）民進黨過去在彰化縣長有只做一屆的魔咒，很多人關注現任縣長魏明谷能否打破魔咒，魏明谷接受中央社專訪時指出，彰化藍大於綠的選民結構已在改變，他是做事的人，有信心以政績獲得支持。



在魏明谷之前，曾擔任過彰化縣長的民進黨籍人士有前立委周清玉及翁金珠，不過兩人都無法連任成功。2014年彰化縣長選舉，民主進步黨籍提名的魏明谷擊敗中國國民黨提名的林滄敏。



彰化縣號稱是百萬人口大縣，每逢縣長選舉時，就是藍綠兵家必爭之地。魏明谷雖在2014年獲得執政權，不過多份民調數字卻落後，他本人則是老神在在。



他分析，民調數字會受到個別事件的影響，上上下下，只要遇到有抗爭時，數字就比較差，沒有重大社會事件的時候，就比較穩定。



魏明谷說，有些媒體屬性偏藍，民調數字自然不一樣，考量到問的題目以及本身色彩，民眾接到電話當然不說真話。他舉例，之前跟林滄敏選縣長時，曾經有民調說他落後12個百分點，可是最後投票出來是他勝選。



除了民調數字之外，像是前總統李登輝、總統府秘書長陳菊等人都說擔心民進黨在彰化縣的選情，魏明谷除了感謝政壇前輩的關心，也說這代表那些前輩是支持他的，他會努力把縣政做好，民調只是參考，現在是縣府團隊自己在跟自己比賽。



魏明谷承認自己不是會講話的人，很多人認為他宣傳不夠，行銷不夠，但這是他的人格特質。他說，自己就是一個認真做事的人，也在縣政上表現的很好。



他舉例說，像是綠能，彰化縣在離岸風力發電的環境得天獨厚，縣府也認真招商引資，腳步甚至走在中央前面，這些都有目共睹。



魏明谷說，這些外商都是世界風力發電的領導廠商，彰化縣招商金額也超過新台幣1900多億，稅收增加，就業機會也增加，縣府也同時建構離岸風電產業鏈，希望產業鏈都齊聚在彰化。



彰化縣號稱是「風光大縣」，他承諾，只要因發展綠能增加財源，縣府一定馬上回饋給縣民，例如回饋在國中小學的營養午餐上面，未來敬老禮金也會等到綠能的稅收。



至於魏明谷2014年選舉時曾提出「3歲以下每月新台幣3000元育兒津貼，生育補助每胎3萬元」的疼子333福利政策，有人質疑開出的社福政策跳票。魏明谷澄清，每胎3萬元補助還是繼續，金額也是全國最高，育兒津貼則是因遵守議會決議採取排富，如果未來稅收增加，他會跟議會溝通，不要有排富條款。



被問到空污問題的解方，魏明谷說，「我主張要修空污法」。他說，只要是受工廠或發電廠空污影響的縣市，都要有管轄權；空污費部分，不是只有行政所在地的縣市政府可以分配，只要是受到影響的縣市都可以分配。



魏明谷不滿地說，彰化縣和台中市、雲林縣只有一水之隔，為什麼空污費被台中市及雲林縣收走，彰化縣受害卻什麼都沒有，他主張修法，將屬地改成屬空主義。



「補助購買電動機車也不是好誘因」，魏明谷說，縣府計畫用免牌照稅和燃料費鼓勵民眾購買電動機車和汽車，而政府應該鼓勵民眾購買小型的電動車，他會向中央提出這樣的構想。



在魏明谷的縣政藍圖中，交通建設占有重要的地位，在擔任立委時一直參加交通委員會的魏明谷說，他上任後就一直建設，期盼實現彰化縣交通30分鐘生活圈的構想，也獲得中央的大力支持，像是從花壇鄉到林厝交流道的快速道路計畫，中央已答應補助44億經費，至於彰化市鐵路高架化工程，行政院長賴清德也來彰化宣布，說明他當縣長不是在騙票。



魏明谷強調，不管是擔任立委或是縣長時，對於爭取彰化縣的建設不分南北，強調均衡；對於年底縣長選舉，他認為目前彰化縣4席立委中，民進黨有3席，鄉鎮長以及議員席次也大幅增加，時空背景已和以前所謂的藍大於綠不一樣，他希望大家了解，中央與縣長如果是同一黨，才能爭取到更多建設。



「以鹿港的例子來說，就可以證明我的建設做的比說的多」，魏明谷說，王惠美當鎮長、卓伯源當縣長時，也沒有對鹿港鎮提出6年60億的建設，民進黨一執政，馬上就編列經費，證明他都是用做的。



他認為，選民的眼睛是雪亮的，相信民眾也了解他的人格特質，知道魏明谷不是一個會辯來辯去的人，只要把政績拿出來，相信選民會信任會做事的人。（編輯：唐聲揚/施燕飛）1070607