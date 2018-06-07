王惠美：找出彰化主題性 盼家鄉再現繁榮

代表國民黨出征彰化縣長選戰的立委王惠美接受中央社專訪時表示，彰化縣應找出自己的主題性，發展特色，進行加值並創造產值，繁榮地方，慢慢年輕人就會肯回來。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年6月7日

九合一選舉 決戰彰化縣（2）（中央社記者吳哲豪彰化7日電）立委王惠美代表國民黨出征彰化縣長，她表示，彰化縣每個鄉鎮都有自己的特色，應該找出自己的主題性，發展特色，加值並創造出產值，才能吸引年輕人回鄉，讓彰化再現繁榮。



年底縣市長大選，彰化縣長選舉部分，國民黨有3人登記參選，經全民調後，王惠美脫穎而出，她接受中央社專訪時，針對縣長選舉、離岸風電、空污以及農地違章工廠等議題發表看法。



談到為何會披掛上陣投入縣長選戰，王惠美說，國民黨在彰化的立委席次只剩她這一席，在跑行程的過程中，基層越來越多人鼓勵她，慢慢出現希望她參選縣長的聲音，她也在拜訪政治界的前輩時，發現大家都有共同的目標，就是勝選。



「空污是民眾關心的議題，我主張要修改空污法」，被問到中部地區嚴重的空污問題要如何解決，王惠美說，台化彰化廠的鍋爐雖然被停掉，不過民眾仍覺得空污對生活的影響很大，她主張從修改空污法著手，也已經在立法院提案修法。



王惠美說，她所提的修法內容希望改成未來縣市政府在核發工廠或是火力發電廠操作許可證時，除所在地縣市外，也要把周邊會受影響的縣市列入；舉例來說，台中市環保局在核發中火的許可證時，除了台中市外，像彰化縣等周邊縣市也要納入，都有發言權，同時建立回饋機制。



所謂的回饋機制，王惠美解釋，就是要幫會受到影響的民眾進行肺癌篩檢，「我去跑告別式的時候，十個往生的民眾中有一到兩個是肺癌走的」。王惠美認為，在空污無法改善之前，至少先顧好民眾健康，不能光是主張非核家園，「廢核之前，自己卻先活不下去」。



至於機車等非固定污染源，王惠美認為，現在的縣政府動作和鄰近的台中市相比還是太慢，她認為大眾運輸工具一定要發達，汰換速度要加快，另外鼓勵工廠加裝或汰換老舊設備。



另外，彰化縣先前被中央列為農地違章工廠情形嚴重的縣市，曾任鹿港鎮長的王惠美批評，政府的做法很有問題，訂出一個期限沒有配套措施，地方政府又無法配合。



王惠美指出，執政黨看到經濟發展不能停滯，但要求人家遷廠，卻沒有土地給人家，工業區的土地價格一坪要十幾二十萬，業者沒有能力遷廠，這一波的做法會讓中小企業收得更快。



至於彰化縣大力推動的離岸風力發電，王惠美也認為綠能一定要發展，但過程不能急促，而且當家的縣長對發展離岸風電的好處也沒講清楚。



她質疑，「發展風電可以讓縣民用電不用錢嗎？」她提醒，離岸風電讓海岸景觀改變，生態也受影響，但縣府收到的印花稅只是一次性收入，營業稅也還看不到，她提醒大家想想20年之後這些設備要如何處理。



被問到如果當選縣長，要如何建設彰化，王惠美表示，她先前提出的競選口號是要找回彰化的光榮，接下來要講的就是發展彰化主題性。



王惠美拿自己和現任縣長相比，認為自己曾擔任過鄉鎮長，有當首長的經驗，不像對手只當過民意代表。她認為，彰化縣每個鄉鎮都有自己的特色，像是田尾可以做花園，鹿港鎮在她當鎮長時，以點線面整合古蹟，而都會區民眾沒有體驗過鄉村生活，不知什麼叫「摸蛤仔兼洗褲」，這是彰化的特色，也是鄉親既有的生活，如何進行加值並創造出產值，繁榮地方，慢慢的年輕人就會肯回來。



王惠美說，「彰化最大問題就是沒有主題性」，彰化自稱是台中的後花園，可是一講到觀光，又說要跟南投配合，彰化縣人口數有128萬，如果大家都願意留在彰化消費，可以創造很大的產值，加上外地的人進來，俗話說「人潮就是錢潮」，彰化就可以慢慢地從發展工業變成發展觀光產業。（編輯：唐聲揚/施燕飛）1070607