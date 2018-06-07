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彰化縣長選舉 中間選民動向成關鍵

發稿時間：2018/06/07 15:14

最新更新：2018/06/07 15:14

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九合一選舉 決戰彰化縣（3）（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化縣是六都以外人口最多的縣市，縣長寶座成藍綠必爭之地，彰化縣長魏明谷強調做事勝於宣傳，國民黨王惠美則認為自己有行政經驗；扣除藍綠基本盤，中間選民動向是關鍵。

2014年彰化縣長選舉，有中國國民黨提名的前立委林滄敏、民主進步黨提名的魏明谷，以及無黨籍的黃文玲、洪敏雄共4人投入選戰，魏明谷拿下超過5成的選票，擊敗對手林滄敏。民進黨不僅在彰化縣長勝選，包括議員及鄉鎮長席次也都有增加。

彰化縣長魏明谷上任後，雖然在推行「3歲以下每月新台幣3000元育兒津貼，生育補助每胎3萬元」的疼子333福利政策時，因採行排富條款被在野黨的議員質疑，不過魏明谷也展現魄力，迫使在彰化市設廠數十年的台化彰化廠關掉鍋爐，讓彰化市民不用過和工廠當鄰居的日子，也大力推動鹿港成為國家歷史風景區計畫，想讓鹿港成為彰化縣觀光產業的珍珠。

幕僚認為，魏明谷就是一個純樸的彰化之子，在3年的縣長任內其實做了不少事情，但總因為不擅言辭，「往往做了很多，但說的很少」，認為當務之急是讓縣民知道縣長做了什麼，相信選民會以選票為政績建設背書。

至於王惠美，身為女性政治人物，不管是擔任彰化縣議員或鹿港鎮長，行事作風明快，在2016年立委選舉中，儘管大環境不利於國民黨，但王惠美仍脫穎而出，成為彰化縣唯一一席的國民黨籍立委，也成為國民黨在今年縣長選舉中的不二人選。

不過，有國民黨人士坦言，縣長選舉是全縣性的選舉，需要大家一起動起來，從2014的縣長選舉開始，國民黨在彰化縣的選情都不如預期，雖然這次選舉的大環境看似對藍軍有利，但如何重新整合組織以及重整士氣，並爭取中間選民認同，將會是關鍵。（編輯：唐聲揚/施燕飛）1070607

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