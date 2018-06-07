/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA陳偉殷傅達仁谷阿莫
>rss

吳音寧惹議 洪耀福：要找政客還是做事的人

發稿時間：2018/06/07 16:02

最新更新：2018/06/07 16:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者呂欣憓台北7日電）北農總經理吳音寧表現惹議，民進黨秘書長洪耀福今天表示，吳音寧是做事的人，不接受不合理的利益分配，難免得罪人，台灣社會要想，「要找一個政客還是做事的人當總經理？」

台北農產運銷公司總經理吳音寧近來表現惹議，兼任民主進步黨主席的總統蔡英文昨天在中常會中表示，吳音寧不是政治人，在政治場合的應答容易被誤解，她指示黨和相關機關告訴大眾真相，不能讓假新聞誤導人民。

洪耀福今天和媒體茶敘時表示，台灣社會很奇特，總經理理論上是比較專業型的人，董事長比較偏政治任命，政治問題是董事長面對，總經理把經營績效做好，「把吳音寧推到第一線處理政治問題對她來說不公平。」

洪耀福說，吳音寧本身蠻驕傲自負，黨中央問過她需不需要幫忙，她覺得不需要，一開始也沒想到要處理政治問題，總經理把事情做好就好；果菜市場很複雜，有利益分配，吳音寧是很強悍的人，不合理的人事安排和利益分配不願意接受和妥協，難免得罪很多人。

最近是否還有再詢問吳音寧是否需要協助？洪耀福表示沒有，吳音寧也沒有向黨提出需求，不過黨會協助她，讓大家更清楚知道一些談話內容和事實。

洪耀福說，面對議會質詢，政治歷練不夠容易被攻擊，但台灣社會要想，「要找一個請客請得非常好、送禮送得非常好、周旋議員的政客去當總經理？還是找一個做事的總經理？」洪耀福並開玩笑說：「如果找我這種政客去，我一定可以把他們擺平，但我對農業不專業，難道這樣比較好嗎？」

洪耀福說，他前陣子遇到幾個北農民股董事，他們認為吳音寧是歷屆最好總經理，經營、品德、績效都是最好的，民股董事很稱讚她。

至於吳音寧的事情會不會影響到年底的地方選舉選情？洪耀福說，藍軍也在攻吳音寧，選舉還早，不要這麼快論斷，把事情講清楚就好。（編輯：李淑華）1070607

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP