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姚文智將辦大型晚會 洪耀福：看報紙才知道

發稿時間：2018/06/07 16:17

最新更新：2018/06/07 16:17

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（中央社記者呂欣憓台北7日電）民主進步黨台北市長參選人姚文智將舉辦大型造勢晚會，民進黨秘書長洪耀福今天表示他「看報紙才知道」，不過他已經邀請北市黨部的人和姚文智一起到黨中央討論選舉的策略。

民進黨中執會通過提名姚文智參選台北市長，姚文智昨天表示，將於23日舉辦大型造勢晚會，預計邀請行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等重量級人士出席，破除「打假球」、「棄保」等謠言。

洪耀福今天和媒體茶敘時表示，這場造勢晚會他「看報紙才知道」，不過他知道後，已發出邀請，請台北市黨部的人和姚文智一起到黨中央談，看看黨中央可以提供什麼樣的協助。

洪耀福說，姚文智才剛起步，打選戰像跑馬拉松，要調節步伐呼吸節奏，不是百米要一鼓作氣衝刺，希望外界不要給姚文智太多壓力，黨中央尊重候選人節奏和戰略。

對於前副總統呂秀蓮要和民進黨「說bye bye」，洪耀福說，他在呂秀蓮從馬來西亞回國後有打給呂秀蓮的助理，轉達總統想和呂秀蓮見面聊聊，但呂秀蓮沒有給指示，現在就是靜候呂秀蓮的下一步。洪耀福說，黨珍惜過每一個打拚過的同志，現在呂秀蓮要冷靜，不要太急。

此外，民進黨籍的台北市民政局長藍世聰公開挺台北市長柯文哲，洪耀福說，黨的紀律很簡單，就是不能違紀助選，會根據事實認定，不是根據藍世聰講什麼認定。

洪耀福說，站台、助選都是違紀，任職跟黨紀沒有關系，這是黨的標準。（編輯：李淑華）1070607

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