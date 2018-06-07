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發展數位經濟 賴清德：寬頻覆蓋率目標9成

發稿時間：2018/06/07 16:46

最新更新：2018/06/07 16:46

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（中央社記者劉麗榮台北7日電）行政院長賴清德今天表示，台灣發展數位經濟的目標，希望2025年數位普及率要達到80%，寬頻覆蓋率達90%，此外也要落實人才培育，建立有利的法治環境，延攬國際級人才到台灣。

由天下雜誌、西門子公司、德國在台協會、德國經濟辦事處和台灣永續能源研究基金會主辦的「2018台灣永續峰會：引領數位轉型」，下午在台北香格里拉遠東國際大飯店舉行，賴清德出席致詞，無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人皆與會。

賴清德表示，德國的科技進步，經濟蓬勃發展，在能源轉型、工業4.0方面，在國際上都是領導型國家，台灣和德國在智慧永續、能源轉型的合作，對台灣非常重要，幫助也很大。

賴清德說，今天的題目非常重要，談論台灣經濟轉型，也就是數位經濟。行政院相當重視，推出創新經濟發展計畫（DIGI+方案），首要工作就是做好基礎建設，預計2025年數位普及率達80%，寬頻高速率達2Gbps、覆蓋率90%；目前台灣個人或家戶上網比率82%，行動上網比率80%。

賴清德說，其次是人才培育。政府希望從正規教育學程落實，讓小學、國中、高中要有數位生活的概念，大學、研究所應該要隨著國家發展方向，強化跟產業的合作，讓畢業學生減少產學落差。

賴清德表示，歡迎國際人才到台灣，立法院已修正通過產業創新條例，讓公司更有機會延攬國際級人才，他也歡迎西門子、微軟等國際級公司到台灣投資駐點，跟台灣產業結合，最終能讓台灣產業數位化，也讓數位能夠產業化。

賴清德更提到，要建立有利於數位經濟發展的法治環境，譬如無人載具科技創新實驗條例等新法律，無非是要創造更好的數位空間，讓人才和企業好好發揮。

賴清德說，過去幾十年台灣第一階段的經濟發展，是靠成千上萬的中小企業帶著「007」皮箱，到世界各國爭取訂單，打下經濟奇蹟，並孕育出不同產業。下個階段希望讓新創業者，讓有理想、抱負和創意的年輕人，可以運用人工智慧、物聯網、雲端運算或無人車等新技術，嫁接出各種生活運用產業，讓城市成為智慧城市，讓政府成為智慧政府，讓數位經濟得以發展，也讓台灣成為智慧的國家。（編輯：楊凱翔）1070607

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